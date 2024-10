A Los Angeles-i érsekség 880 millió dollárt fizet a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos panaszok rendezésére

A Los Angeles-i érsekség, az Egyesült Államok legnagyobb érseksége beleegyezett, hogy 880 millió dollárt (jelenlegi árfolyamon több mint 325 milliárd forintot) fizet 1353 embernek, akik azt állítják, katolikus papok zaklatták őket szexuálisan gyerekkorukban.

Ez lehet a legnagyobb összeg, amit érsekség szexuális visszaélésekkel kapcsolatos perekben való megállapodás miatt valaha is fizetett – írja a New York Times, hozzátéve, hogy ezzel a 880 millió dollárral most a Los Angeles-i érsekség összesített kifizetése a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos perekben több mint 1,5 milliárd dollárra emelkedett.

2007-ben a Los Angeles-i érsekség már kifizetett 660 millió dollárt, akkor 508 embernek, szintén szexuális visszaélések miatt indított perek után.

A mostani megállapodást szerdán jelentették be a felperesek és az érsekség ügyvédei egy közös nyilatkozatban.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

José H. Gomez érsek közleményében úgy fogalmazott, szívből sajnál minden egyes ilyen esetet, és reméli, „hogy ez a megegyezés némi gyógyulást nyújt arra, amit ezek a férfiak és nők elszenvedtek”. Azt mondta, az összeget „tartalékokból, befektetésekből és kölcsönökből, valamint más érsekségi vagyonból, illetve a perben megnevezett személyek által teljesítendő kifizetésekből” fizetik ki. Ehhez hozzátette, hogy a plébániák, iskolák és missziók számára szánt adományokat nem fogják felhasználni.

A szexuális visszaélésekkel kapcsolatos panaszok egy része évtizedekre nyúlik vissza, de soha nem terjesztették elő őket, mert lejárt az elévülési idő, de egy 2019-ben elfogadott kaliforniai törvény lehetőséget adott és hároméves ablakot nyitott meg ezen panaszok benyújtására és perek indítására. Az áldozatok egy részét képviselő ügyvéd azt mondta, vannak olyan ügyfelei is, akik 60-70 évesek, és korábban nem tudtak pert indítani.