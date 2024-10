József gazda végre rátért a lényegre

„Van egy olyan kíváncsiskodásom, hogy te hogy állsz a szerelemmel, szeretkezéssel. Ezek a dolgok, ezek nálad hogyan vannak? Mekkora teret foglalnak el?” – tért rá végre a lényegre a Házasodna a gazda szerda esti adásában József gazda, aki ezután Tóth-Szenesi Attila kollégám szerint úgy beszélt a szexről a vele randin lévő nővel, mintha politikáról beszélnének, de abból is inkább valami senkit sem érdeklő szakpolitikáról, mondjuk kkv-k adóztatásáról.

„Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, azért, mert amikor már eléggé kikerekednek a dolgok, azon a ponton szerintem még igazából közeledhet az ember a másikhoz, ez egy fürkészés, ki tudja keresni, ki tudja találni, és ez fantasztikus, én úgy gondolom” – beszélt továbbra is a szexről József gazda, aki az RTL gazdás társkeresőjének előző évadában lett ismert, amikor kimondta, hogy „punci”, és hogy lehúzzanak a cringe-ségéről egy újabb bőrt, a csatorna újra beválogatta műsorába. Ennek köszönhetően hétfőtől csütörtökig élvezhetik most újra a tévénézők, ahogy József gazda száját kizárólag teljesen értelmetlen megnyilvánulások hagyják el. Vagy ahogy épp diszkózik.

József most közölte, hogy úgy érzi, még nem öregedett ki ebből a dologból, mármint a szexből: „Számomra is nagyon fontos, sőt, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt kellőképpen meg is beszéljék a felek, mer' akkor lehet együttműködni jól.”

Mindezt egy húsmentes, paradicsomos tészta elfogyasztása közben beszélték meg, ami miatt József egy kicsit panaszkodott a kamerának, ugyanis ő nincs hozzászokva az ilyen mindenmentes dolgokhoz. Mindenesetre a beszélgetés és az ebéd végén megköszönte randipartnerének az élményt, majd közölte, hogy akkor ő most ad puszit, mert: „Elhatároztam, hogy minden alkalmat megragadok arra, hogy leinkasszózzam azt, hogy hogy tudunk mi így együttműködni, mert nagyon fontos számomra. Fontosak az érintések, minden.”

„Úgy érzem, hogy mindenféle témájáról a szerelmeskedésnek el tudtunk beszélgetni, és nagyon nagy örömmel töltött el, mer' akkor talán képesek vagyunk az alkalmazására is” – összegezte a beszélgetést József a kamerának, majd közölte, hogy most már ideje lenne elindulni haza, „mert elég rendesen megtette a hatását az ebéd”.

Hazafelé az autóban aztán folytatták a zavaros beszélgetést, amit ha most szó szerint idéznék, se jutnánk előrébb gondolataik megfejtésében, mindenesetre József nem sokkal ezután a kamerának sírta el magát, amikor arról beszélt, „Brigi egy óriási ajándék Istentől, az az ártatlan, megcenzúrázhatatlan tisztesség villan a szemeiből”.

„Lepörgött a fejemben, hogy nekem azért volt szükségem Brigire, mert általa tudott közölni valamit velem Isten. Ezt ember nem tudta volna nekem elmondani. Ha valamelyikőnket így tudja használni Isten, az szerintem sok ember számára kétely” – tette hozzá József gazda, de hogy ezzel pontosan mit akart közölni, az sajnos nem derült ki.