Újabb listán előzött minket Románia, ismét Európa sereghajtói közé került Magyarország

Az Eurostat közzétette az Európai Unió és tagállamai idén augusztusi ipari teljesítményének úgynevezett első becslését (ilyet a magyar statisztikai hivatal is készít a magyar gazdaságról, ezek az első becslések a legtöbbször megegyeznek a későbbi, már részletes adatokat is tartalmazó iparstatisztikával). Azt eddig is tudtuk, hogy a magyar iparnak csapnivaló hónapja volt, az autóipar és az akkugyárak is a földbe álltak, a visszaesés hatására elemzők szerint ismét esély van arra, hogy recesszióba zuhan a magyar gazdaság.

Most pedig már európai kitekintésben is látjuk, hogy milyen gyászos a helyzet. Az Eurostat valamennyi adatsorában a sereghajtók közé került Magyarország, a régiós tagállamok közül pedig csak elvétve akad egy-egy, amelyik iparának teljesítménye egyik vagy másik listán a magyar ipar mögé került volna. És van egy adatsor, amelyben Románia most éppen ismét megelőzött minket, igaz, az utóbbi hónapokban ezen a listán felváltva előzgette egymást a két ország.