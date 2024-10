A Hezbollah szerint a Hamász politikai vezetőjének halálával csak eszkalálódik a háború

A libanoni militáns csoport, a Hezbollah közölte, hogy egy új, kiélezett szakaszba lép Izrael elleni háborújuk, Irán szerint pedig „megerősödik az ellenállás szelleme” azzal, hogy izraeli katonák megölték a Hamász politikai vezetőjét. Jahja Szinvár, a háborút kiváltó, 2023. október 7-i támadás egyik kitervelőjét szerdán ölték meg izraeli katonák a palesztin enklávéban végrehajtott műveletben. Szinvárt júliusban nevezték ki a Hamász általános vezetőjének, Iszmail Haníje politikai vezető júliusi meggyilkolása után.

photo_camera Jahja Szinvár, a Hamász politikai szárnyának vezetője 2022. október 1-én Gázában. Fotó: Mahmud Hamsz/AFP

A katonák szerdán, a Gázai övezet déli részén, egy tűzharcban ölték meg Szinvárt. A Reuters azt írja, egy drónvideót is közzétettek arról, ahogy Szinvár porral bortva ül egy karosszékben, egy lerombolt épületben. A Hamász nem nyilatkozott, de a csoporton belüli források szerint a jelek arra utalnak, hogy Szinvárral valóban az izraeli csapatok végeztek.

Ahogy a Reuters is írja, Iránnal és a Hezbollah közléseivel ellentétben a nyugati vezetők szerint Szinvár halálával akár be is fejeződhetne a konfliktus, de Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerint a háború addig folytatódik, amíg vissza nem kapják a Hamász fegyveresei által elrabolt túszokat.

Netanjahu úgy fogalmazott, hogy csapást mértek a gonoszra, de feladatuk még nem ért véget.