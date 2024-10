A magyar szakemberek gépesítették a tevefejést Csádban

Alig pár hónappal azután, hogy Magyarországon tanulmányozta a tevetej feldolgozását egy csádi delegáció, máris kézzelfogható eredményeket hozott az interkontinentális tevetejpaktum.

Máthé László Eduárd, a szub-szaharai térségben megvalósuló magyar összkormányzati tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztos büszkén jelentette be pénteken, hogy

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakembereinek hála megtörtént Csád történetének első gépesített tevefejése.

📣History in the making: the first ever machine milking of a #camel in #Chad was done by experts of the Hungarian University or Agriculture and Life Sciences! #Hungary is dedicated to increasing food security in the #Sahel! Take a good look, that right there is liquid white gold! pic.twitter.com/XGKoLgTD0Z