Lázár szerint a magyar vasúton a kormány a legjobbakkal dolgozik, Vitézy egy screenshottal válaszolt

Tovább üzenget egymásnak Lázár János fideszes közlekedési miniszter és Vitézy Dávid volt fideszes közlekedési államtitkár, később Fidesz által is támogatott LMP-s főpolgármester-jelölt. Pénteken Vitézy posztolt egy rövidet, de ez valójában egy hétfői Lázár-megnyilvánulásra adott válasz volt.

Négy napja ugyanis a miniszter posztolt egyet arról: tévedés azt hinni, hogy a közlekedésfejlesztéshez mindenki ért, „aki utazott már vonaton, vagy aki az első Legojából rendező pályaudvart épített”. Azt írta, hogy ez komolyabb dolog annál, „egy szakma, és mi abból is a legjobbakkal dolgozunk”, valamint volt egy kiszólása a „látványterv vitézek és énmárka-építők” ellen is. (A múlt héten még aberráltazós-seggnyalós kitételekben gazdag Lázár-poszt született, ahhoz képest sokkal szakmaibb a hangnem!)

A „látványterv vitézeskedős” kiszólásra nem reagált mostani posztjában Vitézy, de a legjobbakkal dolgozunk láthatóan megtetszett neki. Megmutatta egy screenshoton, hogy a legjobbaknak hogyan sikerült ezt összehozniuk a ma 10:20-kor a Nyugatiból Debrecenen és Nyíregyházán át Miskolcig közlekedő Tokaj IC-vel (távolság 358 km, menetidő 4 óra 10 perc, átlagsebesség 86 km/óra). Így:

Mindez teljes árú jeggyel 6240 forintba kerül.

Lázár büszkélkedése egyébként két szempontból is meglepő. Egyrészt annak fényében fura „a legjobbakkal dolgoznak” megközelítés, hogy a mozdonyok sora gyulladt ki, még most ősszel is volt olyan nap, amikor néhány órán belül három mozdonyuk robbant le, a késések alapján a július után augusztusban is új mélypontot ért el a vasúttársaság, augusztus végén többször is volt teljes káosz a vasútnál, ami miatt Vitézy Dávid már akkor beleszállt Lázár János közlekedési miniszterbe. (Akit semmilyen tény nem zavart abban, hogy néhány hete két MÁV-vezetőnek is kitüntetést adjon át „a közlekedés területén kiemelkedő színvonalú munkáért”.)

Másrészt pedig azt, hogy a vasút milyen komoly szakma, amibe más csak ne szóljon bele, mint ők, a komoly szakemberek, annak fényében is fura tőle hallani, hogy a közlekedési államtitkára az a Nagy Bálint, aki közgazdászként diplomázott (akárcsak Vitézy), nem foglalkozott városi és elővárosi közösségi közlekedési ügyekkel 2000 óta (nem úgy, mint Vitézy), sőt, egyáltalán nem foglalkozott tömegközlekedéssel. 2010-ben indult politikai karrierje előtt „banki lakossági és kisvállalati tanácsadó, befektetési ügyintéző” volt, majd 2014-2022 között azon a Keszthelyen volt alpolgármester, később polgármester, ahol, mint ezt januárban megírtuk, a Tesco-járattal együtt hat autóbuszvonal jelenti a tömegközlekedést, amiből négy vonalon nem járnak buszok a hétvégéken.