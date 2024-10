Tömegesen rokkantak meg az ügyészek Ukrajnában, annyi baj legyen, így legalább nem kellett katonának menniük

„A hatályos jogszabályok nem írnak elő korlátozásokat a rokkantsággal élő ügyészek munkáját tekintve. A Hmelnyickij megyei ügyészek rokkantságát firtató publikációk pedig, úgy tűnik, diszkriminálják a szakma képviselőit.”

Ezzel a sokakat meglepő érveléssel hozakodott elő az ukrán nyelvű Deutsche Welle hírösszefoglalója szerint Olekszij Olijnyik, a Hmelnyickij megyei ügyészség első embere azután, hogy lemondott pozíciójáról. Olijnyik hivatalosan maga kérte a felmentését, de mást nem is tehetett azok után, hogy kiderült: a megye ügyészeinek jelentős része megrokkant az utóbbi években.

Az ukrán lapok ide vágó cikkei szerint az érintettek egészségi állapotának rohamos romlása nagy valószínűséggel összefüggésben lehetett azzal, hogy nem óhajtottak fegyvert fogni a 2022 februárjában kirobbant totális orosz–ukrán háborúban. Olijnyikot csütörtökön mentették fel, amivel párhuzamosan Ukrajna legfőbb ügyészének hivatala bejelentette: mindenre kiterjedő vizsgálatot kezdeményezett a megyében.

A történet azzal kezdődött, hogy a nemzeti érzelmekkel és kritikai vénával egyaránt megáldott, széles körben ismert, korábban a 444 által is többször idézett újságíró, Jurij Butuszov a közösségi oldalán arról írt, a fogyatékkal élő, ilyenformán katonai szolgálatra alkalmatlan Hmelnyickij megyei ügyészek rendkívül magas száma Tetyana Krupa sztorijának „mellékszálaként” értékelendő. Butuszov szokásához híven nem lacafacázott, konkrétan meg is nevezett 51 darab ügyészt a posztjában. Hogy pontosan hányan is lehetnek, az ugyanakkor még vitatott, a DW például „csak” 48 embert említett fentebb linkelt cikkében, míg másutt 49-en szerepeltek.

Ám akárhányan vannak, korántsem maguk az ügyészek a fő-fő szereplők a szerteágazó történetben. Hanem Tetyana és Olekszandr Krupa. Anya és fia. Az anya a Hmelnyickij megyei egészségügyi-szociális szakértői központ első embere volt, a fia a megyei nyugdíjalapot felügyelte. A Krupa-sztori október elején pattant ki, és máris az utóbbi hónapok korrupciós ügyeinek legtragikomikusabbjai között tartják számon Ukrajnában.