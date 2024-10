Élő-egyenes adásban ordibált Dzsudzsák Balázs a játékostársával a súlyos hazai vereség után

A Debrecen hazai pályán 0-5-re kapott ki a Pakstól szombat délután, így továbbra is 0 pontos a csapat a nemrég érkezett új vezetőedzővel, Máté Csabával. A debrecenieknek csupán momentumaik voltak végig a mérkőzésen, a Paksnak viszont nagyon ment, hiszen már a szünetben háromgólos előnynél tartottak. Máté Csaba próbált ugyan változtatni a játékon, négy játékost lecserélt, változtatott a felálláson is, de mint az az eredményből látszik, ez nem jött be.

A szurkolóknak a negyedik gólnál fogyott el a türelmük, a 65. perctől már szólt a „kurvagyenge”. A mérkőzésből nem hiányzott a piros lap sem, Kocsis Gergőt állították ki a 75. percben, amiért kézzel hárított egy lövést. Az ezért kapott tizenegyest is belőtte a Paks, így alakult ki a végeredmény.

A debreceni szurkolók a meccs lefújása után odahívták magukhoz a játékosokat, és rövid időn belül levétették róluk a mezeket. Hogy teljesen összeomlott a Debrecen, jól mutatja, hogy Dzsudzsák Balázs élő-egyenes adásban kezdett ordibálni az M4 Sportnak éppen nyilatkozó kapussal, Megyeri Balázzsal, hogy ne a tévének válaszolgasson, menjen ő is a szurkolók elé, mert „nem a tévé az első, hanem a klub”.