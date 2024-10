Csárdi Antal: Rogán, Ungár és Vitézy választási stratégiát egyeztettek, bizonyítékot láttam erről

Csárdi Antal bejelentette, hogy kilép az LMP-ből.

Azt mondta, nulla másodperc alatt döntött, mikor látott egy bizonyítékot arról, hogy Ungár egyezteti a választási stratégiát Rogán Antallal.

Mikor ezt elmondta Ungárnak, az LMP társelnöke azt mondta, nem ült le Rogánnal, de Csárdi szerint az egyeztetést nem tagadta.

A képviselő a frakcióból is kilép, ami így megszűnik. Ennek az időpontja még kérdéses. Arra vár, hogy a frakció mellett dolgozók helyzete rendeződjön.

Neve felmerült egy Magyar-ellenes/Tiszát kiegészítő szervezkedéssel kapcsolatban, de ilyenről ő nem tud.

Ungár Péter annyit reagált, Csárdi korábban is kiléphetett volna, ha gondot okoz számára a visszalépés, arról pedig nem beszél, mi hangzott el közöttük.

444: Miért lép ki az LMP-ből?

Csárdi Antal: A szememben az LMP megszűnt ellenzéki pártnak lenni. Ez nem csak úgy lóg a levegőben: egy számomra rendkívül megbízhatónak tartott személytől eljutott hozzám egy olyan bizonyíték, ami igazolja, hogy még azelőtt, hogy a kongresszus döntött volna a Vitézy-projektről, előrehaladott egyeztetések zajlottak Rogán Antal, Vitézy Dávid és a párt vezetése között. (Vitézy támogatását március 19-én jelentette be az LMP.)

Kit ért a párt vezetése alatt?

Ungár Pétert.

Milyen bizonyítéka van erre?

Erről a forrásvédelem miatt nem beszélhetek. Ha most ezt teljes nyíltsággal elmondanám, akkor beazonosítható lenne a forrás, és ezt nem engedhetem meg magamnak.

És biztos abban, hogy ez valós?

Ezer százalékig. Egy politikai szervezetben nagyon sok vita, véleménykülönbség van, amit házon belül kell rendezni. Az LMP-ben ezt rendkívül tisztességesen kezeltük, azonban ez az eset annyiban más, hogy ez egy vörös vonal. Sőt, nem is vörös, hanem fekete.

Az az ellenzéki párt, amelyik a saját választási stratégiáját egyezteti a kormánypárttal, különösen abban a politikai helyzetben, amiben ma Magyarország van, teljes mértékben vállalhatatlan.

Én igyekszem nem fölülni a különböző pletykáknak, de ez nem az volt, hanem egy egyértelmű és tényszerű – egyébként azóta sokak által megerősített – információ. Ez az LMP már nem az az LMP, amibe én 2009-ben beléptem.

photo_camera Csárdi Antal Fotó: Németh Dániel/444

Tavaly novemberben jelent meg, hogy az LMP-ben tárgyalnak arról, Vitézy legyen a jelölt. Az egyeztetés, amiről ön tudomást szerzett ehhez képest mikor történt?

Nem tudom egészen pontosan megmondani, de az biztos, hogy akkor még nem jelentették be az indulását.

Egyébként ez számomra teljesen mindegy. Abban a pillanatban, mikor megtörténik az az aktus, hogy egy ellenzéki, vagy ellenzékinek mondott párt bármilyen képviselője – különösen ha vezető képviselőről beszélünk, - leül a kormánypárttal tárgyalni…

Konkrétan erről látott bizonyítékot, hogy Ungár és Vitézy leültek Rogánnal?

Nem arról van szó, hogy lenne egy olyan fényképem, amin hárman ülnek egy asztalnál. Azt egyébként teljesen normálisnak tartom, ha egy ellenzéki politikus kapcsolatot tart fenn egy miniszterrel, államtitkárral vagy főispánnal. Én is folyamatosan megkeresem a vezető kormánypárti tisztségviselőket a különböző szennyezések, és az ezzel kapcsolatos hatósági működési problémák miatt.

Szóval önmagában nem az a baj, ha leülnek tárgyalni, hanem az, ha választási stratégiát egyeztetnek. Ez elfogadhatatlan.

Nagyon súlyos állítást fogalmazott meg. Mitől biztos abban, hogy a választási stratégiáról egyeztettek?

A hozzám eljutott anyag tartalma egzakt módon igazolja ezt az állítást.

Mikortól egyeztethették ezt a stratégiát ön szerint?

Ezt nem tudom megmondani. Ezt Ungár Pétertől vagy Rogán Antaltól érdemes megkérdezni.

Az hogy dőlt el, hogy Vitézy Dávid legyen az LMP jelöltje? A pártvezetés vagy Ungár Péter döntött?

A saját élményeimről tudok beszámolni, én első körben a sajtóból értesültem erről. Amikor a pletyka fenntartotta magát, rákérdeztem erre Péternél, aki szervezett egy találkozót Vitézyvel, aki meggyőzött a várospolitikai elképzeléseiről.

Mikor volt ez a beszélgetés?

Január elején.

Vitézy sokáig húzódozott a jelöltségtől. Az színjáték volt?

Az valószínűleg egy korábban kitalált politikai stratégia része volt. De a szakmai tudása tényleg megvan.

Mikor látta azt a bizonyítékot, amiről most beszél?

Szeptember 12-én este. Másnap reggel azonnal bementem a képviselői irodaházba, hogy a közvetlen munkatársammal közöljem, hogy kilépek. Ő aznap szabadságon volt, így hétfőre csúszott a bejelentés. Elég hamar körbefutott a párton.

Ungár Péterrel mikor közölte, hogy kilép? És elmondta neki, hogy mit látott?

Először nem akartam elmondani, mert úgy voltam vele, hogy minek. Aztán arra jutottam, mégis meg kell tennem, nehogy az legyen a látszat, mintha bujkálnék. Úgyhogy mikor pár nappal később leültünk beszélni, és megkérdezte, mi a távozásom valódi oka, elmondtam, mit láttam. Ahogy azt is, hogy eredetileg azért nem akartam erről beszélni, mert ugyanaz lesz, mint eddig: én állítok valamit, ő mondja az ellenkezőjét, aztán mosolyogva felállunk és megyünk tovább.

Erre ő annyit válaszolt, hogy „én nem ültem le Rogánnal egyszer sem.” Azt feleltem, „nem is állítottam, hogy te leültél vele.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A stratégiai egyeztetést nem kommentálta?

Nem tagadta , sőt, hozzátette, hogy egy nem LMP-n belüli, politikában mozgó embertől már hallott az anyagról, de ezzel én már nem foglalkoztam. Elmondtam, hogy ez van, itt a vége.

Erről a beszélgetésről van hangfelvétele? Vagy megint az lesz, hogy állítás áll majd szemben egy tagadással?

Már bocsánat, de én nem megyek be sehova diktafonnal a zsebemben. Nekem teljesen mindegy, hogy Ungár Péter, a Klári néni vagy bármelyik sajtóorgánum elhiszi-e, amit mondok. Csak az számít, hogy bele tudjak nézni a tükörbe. És úgy nem megy, hogy tudom, az LMP stratégiai egyeztetést tartott a saját választási stratégiájáról a kormánypártokkal. Ez ilyen egyszerű.

Láthatóan megdöbbent, mikor rákérdeztem a hangfelvételre, a válasza pedig elég heves volt. Ungárral mennyire volt heves a beszélgetése?

Semennyire. Pétert emberként rendkívül kedvelem. Egyszer beszéltünk emelt hangon, de az sem veszekedés volt. Igazság szerint ott kellett volna először leesnie annak, hogy itt valami nem kerek.

A június 9-i eredményvárón ugyanis, mikor megkérdeztek az újságírók, hogyan éltük meg Szentkirályi Alexandra visszalépését, tök őszintén azt mondtam, hogy ez rendkívül kellemetlen volt. Ezek után a vezetés nyilatkozatstopot rendelt el, majd hívott a Péter, hogy „Tóni, mi volt ez a hülyeség?” Kérdeztem, milyen hülyeség. „Hát, amit nyilatkoztál.” Nem tudtam, mire gondol, mire elmondta, most olvasta, hogy kellemetlen volt Szentkirályi visszalépése. Visszakérdeztem, hogy „miért, nem? Hát ne viccelj már!”

Kiderült, Péter fel volt háborodva ezen a nyilatkozaton, de Vitézy kampányfőnöke is rendkívül zokon vette azt.

Amikor éjfél körül átjöttek, a kampányfőnök mondta, hülyeség volt ez a nyilatkozat. Abban maradtunk, hogy ezt majd pár nap múlva megbeszéljük, de kölcsönösen nincs meg a másik telefonszáma. Úgyhogy ezzel aztán nem foglalkoztam, mert úgy láttam, ő sem akar belemenni a vitába, én meg nem gondoltam, hogy ennek utána kéne menni, verve az asztalt.

Egyébként mi lett volna a helyes válasz az újságírói kérdésre?

Ezt én is nagyon-nagyon szerettem volna tőlük hallani, de ebbe értelemszerűen már nem mentünk bele. Sokáig nem esett le semmi, csak mikor a megkérdőjelezhetetlen bizonyíték a kezembe került.

Azt mondta, Ungár Péter nem cáfolta az egyeztetést. Adott rá valami konkrét magyarázatot? Vagy ön számon kérte, miért történt mindez, vagy akkor már legyintett, hogy mindegy?

Péter ismer engem, pontosan tudja, hogy egy ilyen döntés után nincs visszaút.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Azonnal eldöntötte, hogy kilép, mikor látta ezt az anyagot?

Nulla másodperc alatt. De ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, nekem az LMP a politikai bölcsőm, itt tanultam meg a politika alapjait. Azért csatlakoztam ehhez a közösséghez, mert 90 százalékban ugyanazt gondoltuk a világról. Ez több, mint amiben a legjobb barátommal egyetértünk.

Ennek ellenére nulla másodperc alatt született meg a döntés.

Igen, mert ez egy olyan vörös vonal volt, amit semmilyen körülmények között nem lehet átlépni. Ezt úgy éltem meg, mint egy nagyon fájdalmas szakítást, de meggyőződésem, hogy helyesen jártam el. Nem én hagytam ott az LMP-t, hanem az LMP csúszott ki alólam. Én ezt nagyon sajnálom.

Az nem kérdés, hogy a frakcióból is kilépek, az értékrendembe nem fér bele más. Miután azzal megszűnik a képviselőcsoport, még szeretnék a munkatársaknak időt hagyni arra, hogy felkészüljenek a változásra.

Mivel számol, mikortól szűnhet meg a frakció?

Ez nincs egzakt időponthoz kötve, amint rendeződik a munkatársak helyzete. De még idén ennek meg kell történnie, ezt nem lehet ennél tovább húzni.

Akkor innentől kezdve ez egy látszatfrakció lesz, nem? Pontosabban, már az elmúlt egy hónapban is az volt.

Gyakorlatilag igen.

Mondta, hogy sokat gondolkodott azon, Ungár Péternek elmondja-e a valódi okokat. Párton belül meghatározó emberek közül hányan tudták, hogy konkrétan miért lép ki?

Mindenkinek elmondtam, hogy kilépek, de nem feltétlen mentem bele a részletekbe. A nyilvános bejelentéssel azért vártam ilyen sokat, mert nem akartam, hogy az ezzel összefüggő és kiszámíthatóan érkező botrány bármilyen módon sértse a munkatársak érdekeit.

Az elmúlt időszakban többen kiléptek a pártból, Schmuck Erzsébet például arról beszélt, Ungár teljesen leuralta az LMP-t, és az megsemmisült, mint ellenzéki párt. Van összefüggés a kettő között, vagy egyénileg jutottak erre?

Nincs összefüggés. Azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet kezelni egy mesterségesen előidézni kívánt irányváltást, de aki arról beszél, mint Ungár Péter, hogy zöld politikával nem lehet eredményt elérni, szerintem nem lát a pályán.

Nézzük már meg, milyen helyzetben van környezetvédelem szempontjából az ország! Bár lehet, hogy erre az olvasók azt mondják, na és akkor mi van, de higgye el, ezen múlik a jövőnk, az életünk.

Nem az olvasókról van itt szó: az LMP minden eddiginél rosszabb eredményt ért el az EP-választáson.

Ennek sokkal több oka van, amit most nem akarok elemezni. Egyet viszont biztosan tudok: ha csak egy szavazatot kapok majd, akkor is első helyen lesznek a politikámban a zöld értékek. Ez sokkal több, mint egy szlogen: ha hagyjuk, hogy különböző ipari és céges érdekekből elszennyezzék a közvetlen környezetünket, annak rövid-, közép-, és hosszú távon is lesznek áldozatai.

Amikor azt látom, hogy a környezetvédelmi hivatal nem az elvárható szigorral sújt le a szennyezőkre, akkor érzem, hogy van felelősségem abban, hogy megvédjem a honfitársaim egészségét.

Azt mondja, az ön számára most szűnt meg ellenzéki pártnak lenni az LMP, de azért sokan régóta gyanakodva nézik, hogy mennyiben működnek együtt a Fidesszel, a különböző lépéseik kinek az érdekét szolgálják. Például, mikor egy korábbi választáson nem koordináltak.

Ez hangulatkeltés, ami onnan is látszik, hogy volt olyan hét, amikor a Fidesz majd a DK szekértolója volt az LMP, nem sokkal később pedig arról írtak, hogy a Momentum farvizén akarunk felkapaszkodni. Aki ezt mondta, mindig valamilyen pozíciót akart elérni.

Szerintem nem kell mocskolódni vagy a szükségesnél durvább kifejezéseket használni. Itt gondolok például a hazaárulózásra, ami sokat ismételve el fogja veszíteni a súlyát és a jelentését. Tömegek élnek ebben az országban, akik egy normális közbeszéd mellett, normális színvonalú vitákon keresztül szeretnék eldönteni, hogy milyen irányba menjen az ország. A szükségesnél erősebb kifejezések nem segítik ezt a folyamatot.

Erre még visszatérünk, de soha nem érezte az elmúlt években, hogy a Fidesz szekerét tolják?

Nem. Bátran ki merem jelenteni, hogy ilyen nem volt.

Azt mennyire tartotta kínosnak, hogy Orbán Viktor Ungár Péter családjának a nyaralójában töltött pár napot?

Ez egy roppant kellemetlen helyzet, de Ungár Péterről mindenki tudta, hogy Schmidt Mária az édesanyja, de ebből nem következik logikailag, hogy ő is fideszes lenne.

Egyéniben jutott be az Országgyűlésbe. A mandátumáról is lemond?

Nem. Pontosan azért, mert egyéniben nyertem. Azt gondolom, a szavazatok rám érkeztek, és nem az LMP-re.

Mik a jövőbeni politikai tervei? Más egyéniben győztes országgyűlési képviselőké mellett az ön neve is felmerült egy formálódó Duna Egyesülettel/Párttal kapcsolatban. Ezt valószínűleg nem így fogják hívni, de részt vesz valamilyen szerveződésben, vagy tud ilyenről?

Jelen pillanatban nem veszek részt semmilyen szerveződésben, de nem állítom, hogy ez így is marad.

A Dunával kapcsolatos találgatásokat viszont a pletykák szerint Ungár Péter gerjeszti. Azt is meg tudom mondani, hogy erre mi oka lehet. Ha úgy próbálja keretezni a történteket, hogy én a Tisza, a Duna vagy valamelyik mellékfolyója miatt lépek ki a pártból és a frakcióból, akkor egészen más megvilágításba kerül az egész, aminek nincs köze a valódi okhoz.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ebben a kontextusban valóban menekülésnek hat a kilépése, hogy a süllyedő hajó helyett gyorsan találjon valami jobbat.

Ezt értem, ennek megítélését a választókra bízom, de szerintem egy ilyen helyzetben minden ellenzéki érzületű embernek futva kell távoznia a közösségből.

Nekem kevésbé fáj, ha 2026-ban nem leszek megválasztva, mint hogy rám égjen, hogy bármilyen mértékben kollaborálok a Fidesszel.

Az LMP-nek az én esetemtől függetlenül is vége van. Nem akarok megbántani senkit, de nekem a választás óta eltelt időszakban volt veszélyes hulladékkal vagy szennyezéssel kapcsolatos ügyem Mohorán, Pusztavámon és Zsámbékon is. Én el tudom mondani, hogy folyamatosan járom az országot, veszek mintát, azt bevizsgáltatom, küzdök a környezetvédelmi hivatallal és a főispánnal, szervezzük a figyelőszolgálatot.

Arra viszont nem emlékszem, hogy az LMP-ben máshoz is lehetne valamit kötni az elmúlt 4,5 hónapból. Mindenki ül ledermedten és nem történik semmi. Ez az ellenzéki politika legnagyobb kritikája, és nem csak az LMP-é.

Ebben a politikai helyzetben nem lehet arra hivatkozni, hogy a politikusok dolga a jogalkotás meg a kormány ellenőrzése. Terepre kell menni, és ezt nagyon kevesen teszik meg. Én már évekkel ezelőtt mondtam, hogy tempót kell váltani. Az a korrupcióellenes munka amit Hadházy Ákos csinál, példaértékű és rendkívül fontos.

A tehetetlenség nem zavarja?

De, zavar, csak ha azon kezdenék merengeni és nyavalyogni, hogy nem áll elég eszköz a rendelkezésemre, akkor ugyanaz lesz, mint ami eddig, hogy „akkor nyújtsunk be egy határozati javaslatot!”

Visszatérve a Tiszára és a Dunára: felmerült, hogy az új párt kvázi a Tisza KDNP-jeként működik majd, Magyar viszont úgy interpretálta, hogy ellene szövetkeznek. Ön mit tud elképzelni?

Minthogy nem tudok ilyen szerveződésről, nem tudok erre egzakt választ adni.

Magyar Péterrel milyen a viszonya?

Semmilyen.

El tudja képzelni, hogy mellette politizál?

Ezen még nem gondolkodtam. Egyrészt azért, mert nem tudok eleget róla, másrészt meg azért, mert a Hadházy Ákos által felvetett kérdések (a Diákhitel Központ szerződéseivel kapcsolatban) a mai napig válaszra várnak.

A kilépésemet nem azért jelentettem be, mert tervezném a holnapot vagy a holnaputánt. Az késztetett erre, hogy vállalhatatlan politikai helyzetbe keveredtem az LMP döntésének vagy cselekedetének eredményképpen.

Még nincs kidolgozott jövőbeli tervem.

Mit gondol arról, hogy akik 2022-ben egyéniben bejutottak, politikailag túlélik a következő választást?

Erre nagyon szívesen válaszolnék, de sajnos lemerült a jósgömböm, és nem tudom megnézni a választ. Viccet félretéve: fogalmam sincs. Azért sincs, mert ebben az irányban nem gondolkodtam. Azt akarom csinálni, ami a dolgom, és a választók majd megítélik ennek a munkának a minőségét és eredményét.

Ha különböző helyezkedésekkel vagy jövőbeli stratégiákkal foglalkoznék, az elvinné az energiát a terepmunkától, és attól, hogy a parlamenti munkámat az elvárt színvonalon végezzem.

Másik pártba belépne?

A politikának érték alapon kell működnie, és ha lenne egy hiteles értékeket felvonultató közösség, nem zárkóznék el tőle. De tényleg nem gondolkodtam ezen eddig, még nincs itt az ideje. Ráadásul az ember egy szakítás után nem gondolkodik azonnal egy új kapcsolatban.

Frissítés: Ungár Péter az interjúban elhangzottakkal kapcsolatban a 444-nek annyit mondott: „Minden kérdésre többször válaszoltam a visszalépéssel kapcsolatban. Ha Csárdi Antalnak a visszalépés gondot okozott volna, kiléphetett volna korábban az LMP-ből és a frakcióból. Nem akarok semmilyen személyes beszélgetést felfedni, amit vele folytattam. Sok sikert kívánok neki a politikai munkájával kapcsolatban.”

A választás éjszakáján adott nyilatkozatát pedig valóban kifogásolta, de azért, mert Csárdi úgy fogalmazott, a Fidesz beállt Vitézy mögé, holott nem ez történt.