Tizenhárom, akkugyárakhoz köthető infrastrukturális beruházásból tizenkettőt Mészáros Lőrinc cégei kaptak meg

Az akkumulátorgyárak és a hozzájuk köthető infrastrukturális beruházásokon is nagyot nyer Mészáros Lőrinc, írja a Telex.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lap összegyűjtötte, hogy milyen, az akkumulátoriparhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket jelentettek be az elmúlt években, mennyibe kerültek, és kik nyerték az azokra kiírt közbeszerzéseket. Számos, már bejelentett beruházásnál még nem hirdették ki a közbeszerzések győzteseit, tizenháromról azonban már minden adat elérhető. Ezek között van például a Debrecen–Füzesabony vasútvonal fejlesztése, a gödi víziközmű kiépítése, iváncsai szennyvíz, víziközmű- és vasúti beruházások, valamint Nyíregyházi ipari park út- és közműépítései is.

A tizenhárom beruházás összértéke 260 milliárd forint, azokat egyetlen kivétellel önállóan vagy egy konzorcium részeként a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Mészáros és Mészáros Kft. vagy V-Híd kivitelezheti.

A lap azt is írja, hogy az akkumulátorgyárak építéséhez kapcsolódó beruházásoknál feltűnik a Garancsi Istvánhoz tartozó Market Zrt. is, ők kivitelezték vagy kivitelezik az SK komáromi és iváncsai üzemeit, a CATL debreceni gyárának egy részét, a Bamo (Huayou) ácsi gyárát és a Semcorp debreceni szeparátorfólia-gyárát is. Garancsiék mellett Tiborcz István volt üzlettársának cége, a West Hungária Bau is nyert beruházást, ők építenek például egy 110 ezer négyzetméteres csarnokot a CATL-nek.