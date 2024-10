Argentin fordulat, előrehaladott egyeztetésekkel

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy napsütéses őszi hétvége után, melyen elvitték a rekord lottónyereményt. Szokás szerint négy cikket külön is ajánlunk a nap elindításához, méghozzá ezt a négyet:

Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A múlt héten derült ki, hogy Csárdi Antal kilép az LMP-ből, vasárnap a 444-nek mondta el, mi vitte erre a döntésre: elmondása szerint bizonyítékot látott arról, hogy hogy mielőtt a párt döntött volna a Vitézy-projektről, előrehaladott egyeztetések zajlottak Rogán Antal, Vitézy Dávid és Ungár Péter pártelnök között.

photo_camera David Pressman Fotó: Molnár Kristóf/444

Ott voltunk Pécsen, ahol kordonok közt, de ellentüntetők nélkül, számos nagykövet jelenlétében zajlott az idei Pécsi Pride, és hír volt még, hogy Komjáth Imre lett ismét az MSZP elnöke, Menczer Tamás előbb azon kesergett, hogy lenézik őket a nemzeti konzultáció miatt, majd nagyon furát üzent Magyar Péternek, a Mi Hazánk Turul térré neveztetné át a turulszobros teret, valamint írtunk arról, hogy

NER-pénzek rovatokban hír volt a hétvégén, hogy kiderült, tizenhárom, akkugyárakhoz köthető infrastrukturális beruházásból tizenkettőt Mészáros Lőrinc cégei kaptak meg, Orbán Ráhel pedig elmondta, hogy a turai kastély esetében nagy kihívással szembesültek már a kezdetektől.

Semlegességbe pörögve

Magyarország szövetségesei is csak kapkodják a fejüket a túlpörgött magyar külpolitikát látva, erről szólt nagyobb videós anyagunk a hétvégén. Az orosz-ukrán háború kezdete óta mindennapossá vált, hogy a kormány azt a szövetségesi rendszert kárhoztatja, melynek amúgy tagja, a külügyminiszter meg rendszeresen bukkan fel Oroszországban. A magyar külpolitikai kavaráshoz kapcsolódó hír volt, hogy sajtóhírek szerint Orbán vétója ellenére az USA kész lenne 20 milliárd dollárral beleszállni a G7-ek Ukrajnának nyújtott hitelbe, miközben Szijjártó Péter „munkaebéden” fogadta a vállaltan Moszkva-barát és ufóhívő Geörg Spöttlét.

Párhuzamos országpályák

photo_camera Grafika: TBG/Kiss Bence

Tíz éve már látszott, hogy Magyarország latin-amerikai pályára lép, mert nyugati értelemben vett jómódú és szabad élet nem lesz itt soha. Most már azt is látjuk, hogy Magyarország argentin pályán van, Orbán Viktort pedig leginkább Juan Perónhoz érdemes hasonlítani. Az egykor éltanuló ország elindult lefelé a lejtőn, és gurulni is fog rajta, ameddig a szem ellát.

A világ

photo_camera Földközi-tengeri embercsempészetre használt régi olasz halászhajó Fotó: MANUEL ROMANO/NurPhoto via AFP

A múlt héten zajlott a legutóbbi EU-csúcs, és a fejlemények is igazolták, hogy éppen jelentős átrendeződés zajlik az uniós migrációs politikában. Összefoglaló cikkünkben bemutattuk, miért zárna be Európa, és milyen nehézségek, dilemmák kísérik mindezt.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hír volt, hogy miközben Moszkva és Kijev 190 hadifoglyot cserélt ki az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével, kiderült, Franciaországnak tetszik Zelenszkij győzelmi terve, míg a londoni orosz nagykövet arról beszélt a BBC-nek, hogy szerinte a britek vezetik az Oroszország elleni proxy háborút. Moszkvában biztos nagy figyelmet szenteltek a vasárnapi választásoknak és népszavazásnak Moldovában, hogy mi volt a tét, és kik indultak egymással szemben, arról részletesen írtunk szombaton.

A hétvégén jelent meg a cikkünk, melyben USA-szakértőket kérdeztünk arról, ki is valójában Kamala Harris, és amerikai választásokkal kapcsolatos hír volt, hogy Trump a a leggonoszabb embernek nevezte a bírót, aki nyilvánossá tett 1889 oldalnyi bizonyítékot a 2020-as puccskísérlet ügyében, majd arról beszélt, hogy „Kína tisztel engem, mert Hszi elnök tudja, hogy őrült vagyok”, míg Musk napi egymillió dollárt sorsol ki azok között, akik aláírják a petícióját, közben pedig lehet tudni, hogy nem érik el a napi célokat sem a Trump-kampány Musk által finanszírozott aktivistái.

A Közel-Keleten Izrael ismét nagy erővel támadta Gázát, több mint 80 embert megölve, miközben szigorúan titkos iratok juthattak el Iránba az amerikai hírszerzéstől, és szombati hír volt, hogy drónt indítottak Netanyahu háza felé. Németországban az izraeli nagykövetség elleni terrortámadást akadályozott meg a rendőrség,

Hír volt még a világból, hogy

Ingák

photo_camera Fotó: Kiss Bence/444

Miért volt ott Magyar Péter a megnyitón? Hogy konszolidál egy pofon? Kiről érzi azt Puzsér, hogy olyan, mintha az apja lenne? Mi lesz, ha nem lesz többé baloldal? Megnyílt az INGA, Zaránd Péter és Puzsér Róbert bázisa, ezért interjút készítettünk az alapítókkal.

Magyar Cameron Diazok

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444 via Orbán Viktor/Facebook

Újabb kistérségi, epitheton ornansokkal emlegetett kvázi világsztárokat mutatunk be, de nemcsak embereket, hanem tájakat és műalkotásokat is.

Podcast

És volt ám Borízű Hang is nyilván.