Pulykahusi és a védett turul

Alaposan felbolygatta a közéletet vasárnap délután megjelent interjúnk, melyben Csárdi Antal elmondta, azért hagyja ott az LMP-t, mert bizonyítékot látott arról, hogy Rogán, Ungár és Vitézy választási stratégiát egyeztettek egymással. Hétfőn az elmúlt időszak történéseit összefoglaló cikkünkben írtunk arról, hogy a kampányidőszak semmi sem volt ahhoz képest, mint amekkora botrány most lehet a Vitézy-ügyből. Az interjú megjelenése után Vitézy arról posztolt, hogy szerinte nem hiteles, amit Csárdi előad, míg Hadházy Ákos azt írta, hogy ha a Csárdi által említett dokumentum valós, Vitézynek nincs helye a magyar politikában. Érintőlegesen kapcsolódó hír volt, hogy továbbra is Schmidt Mária és Ungár Péter közös cégétől bérel irodát az Agrárminisztérium.

Pulykahusi, Faszfej és a többiek – 54 vádlott, köztük volt helyettes államtitkár és miniszterelnökségi főosztályvezető áll bíróság elé egy több mint száz uniós pályázatot és 25 milliárd forintot érintő tárgyalássorozaton, aminek az első ülését hétfőn tartották. Egy vádlott egyezséget kötött az ügyészséggel, őt 2 év 6 hónapra és 2 millió forintos pénzbüntetésre ítélték.

Lázár János nemrég arról beszélt, hogy Debrecen hamarosan lehagyhatja Budapestet, és olyan lehet, mint mondjuk Hamburg, ehhez képest friss hír, hogy arra sincs pénze az államnak, hogy fejlessze a város ivóvízhálózatát, hiába épülnek köré akkugyárak. Van persze, amire akadhat pénz: a költségvetési tervek szerint a következő évben napi 452 millió forintot költhetnek a közmédia működésére. És volt további hírünk Lázárról is, aki valamiért műemlékké nyilvánította a XII. kerületi Turul-szobrot.

Parlamenti-önkormányzati élettel kapcsolatos hírek voltak, hogy Fekete-Győr András elmondta utolsó felszólalását képviselőként, havi 1,1 millióért ad tanácsot Budafok-Tétény fideszes önkormányzati képviselője a fideszes polgármesternek, börtönben marad Czeglédy Gergő óbudai alpolgármester, leszavazták a DK javaslatait a paralimpikonok pénzjuttatása és a nyírmeggyesi általános iskolában levetkőztetett gyerekek ügyében, és ismét új korszakot hirdetett az MSZP.

Szerdán október 23-a, ami nemcsak nemzeti emléknap, de mellé kiemelt politikai esemény is évről évre: a kormány és az ellenzék rendezvényei ilyenkor elég jó helyzetképet szoktak adni arról, hogy is áll a támogatottságuk. És mint felvezető cikkünkben írtuk, Magyar Péter és a Tisza megjelenésével, illetve Orbánék egyre nyilvánvalóbb oroszbarátságával az idei 1956-os megemlékezések a szokottnál is érdekesebbek lehetnek. Október 23-ához kapcsolódó hír volt, hogy az amerikai hírszerzés egy október 23-ára szerveződő fegyveres akcióra figyelmeztette a magyar hatóságokat két héttel ezelőtt, és a Terrorelhárítási Központ a hét végén fél tucat fiatalt, férfiakat és nőket vett őrizetbe a XVI. kerületi Legenda sörözőnél.

Kedden indul a BRICS-csúcs Oroszországban, melynek tétje az is, hogy Putyin megmutassa, egyáltalán nincs elszigetelve. Döntetlenközeli végeredménnyel ért véget a népszavazás Moldovában a kérdésről, hogy akarnak-e csatlakozni az EU-hoz. Jelen állás szerint az igenekből volt kicsit több, de azért ez nem olyan eredmény, amiben az ország nyugatbarát vezetése bízott. A választás tétjéről, illetve az elnökválasztás esélyeseiről még a hétvégén írtunk hosszabban.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban írtunk arról, hogy a Politico információi szerint az EU kibekkelné a magyar elnökség végét, utána kezdené újra szankcionálni Oroszországot, és hogy miközben Dél-Korea azt követelte, hogy azonnal hagyják el Oroszországot az észak-koreai katonák, Putyin szóvivője sejtelmesen nyilatkozott arról, hogy egyáltalán ott vannak-e (azaz igen.) Hír volt még, hogy Alekszej Navalnij özvegye kész indulni az orosz elnökválasztáson, de azért erre egyelőre nem érdemes számítani, és a Bloomberg írt arról, hogy az oroszok meghackelték Grúziát. Orosz vonatkozású hír volt még, hogy baráti tűzben lelőttek egy orosz teherszállító gépet Szudánban,

