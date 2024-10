A tavalyi év végéig nem érkezett feljelentés a Diákhitel Központ szerződései miatt

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vagy más hivatalok, szervezetek tettek feljelentést a Diákhitel Központ szerződéseivel, működésével kapcsolatban 2023. december 31. előtt? – kérdezte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Polt Péter legfőbb ügyésztől.

photo_camera Magyar Péter a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként, 2020. januárjában Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Az Átlátszó írt arról, hogy egy 2021-es KEHI-jelentés súlyos kifogásokat fogalmaz meg a korábban Magyar Péter vezette Diákhitel Központ konkrét szerződéseivel kapcsolatban, a hivatal szerint a szerződő cégek kiválasztásánál több esetben nem volt valós verseny, vagy éppen túlárazás történt.

Polt október 22-i válaszában azt írta, a „főügyészségek ügyviteli nyilvántartásainak országos szintű felmérése alapján – 2023. december hó 31. napját megelőzően nem tettek feljelentést, illetve büntetőeljárás nem indult”. A legfőbb ügyész hozzátette, az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt folyik most nyomozás, ami jelenleg felderítési szakaszban van.

Hadházy korábban a Facebookon támadta Magyart a diákhiteles szerződések miatt, majd egy interjúban nemrég azt mondta, kevesebbért is tartott már korrupcióinfót, mint amiket Magyar Diákhitel-vezérként aláírt. Hadházy szerinte jót tett Magyarnak azzal, hogy felhívta a szerződésekre a figyelmet, mert ezzel az üggyel így nem lehet már megzsarolni a 2026-os választás előtt. „Ha én ilyen szerződéseket írtam volna alá valaha is, aligha vettem volna a bátorságot, hogy utána a korrupció és a NER elleni harc egyik arcának álljak” – mondta. Magyar októberi tüntetésén mindenesetre ott volt Hadházy, fel is szólalt.