Válaszolt a külügyminisztérium arra a kérdésre, hogy Szijjártó miért kampányolt nyíltan, szerbül Milorad Dodik mellett

Szijjártó Péter pár hete nyíltan, szerbül kampányolt a Putyin-barát Milorad Dodik és pártja mellett a Bosznia-Hercegovinában tartott önkormányzati választás előtt.

Vadai Ágnes ezután írásbeli kérdést küldött a külügyminiszternek. „Miért támogatja az Orbán-kormány a srebrenicai népirtást nyíltan tagadó Milorad Dodikot?” – tette fel a kérdést a DK-s parlamenti képviselő.

Szijjártó helyett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszolt, mindössze ennyit:

„A Magyar Kormány fontosnak tartja a demokratikus módon megválasztott, legitim vezetőkkel való párbeszéd fenntartását, ez jelenti felelős szomszédságpolitikánk alapját.”

Dodik és a magyar kormány között szoros a kapcsolat, Dodik ott volt tavaly Orbán Viktor zártkörű tűzijátéknézésén is, Orbán pedig kitüntetést is vett át tőle, olyat, amilyet már Vlagyimir Putyin is megkapott. Dodik nem titkolja, hogy az orosz elnök lelkes támogatója, emiatt még Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős biztosa is kénytelen volt figyelmeztetni túlzott oroszbarátsága miatt.