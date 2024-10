12 majom pusztult el egy hongkongi állatkertben

A tizenkettedik majom is elpusztult egy hongkongi állatkertben, a BBC azt írja, vizsgálják, hogy ez az állat is ugyanabba a bakteriális fertőzésbe halt-e bele, ami az elmúlt napokban 11 másik majmot is megölt.

A Brazza-cerkófot október 13. óta, vagyis miután az első nyolc majom elpusztult, elkülönítve tartották. A hatóságok közlése szerint a boncolások során nagy mennyiségű, szepszist okozó baktériumot találtak, ami valószínűleg a majmok ketrecének közelében lévő szennyezett talajból származott, a szennyezett földet pedig feltehetően a cipőjükön keresztül vitték be a ketrecek közelében földet ásó munkások.

photo_camera Ez egy másik Brazza-cerkóf Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

A Hongkongi Városi Egyetem állategészségügyi epidemiológusa szerint, bár „mindig aggasztó, ha hirtelen több elhullás is történik olyan fogságban tartott állatpopulációkban, ahol ez korábban még nem fordult elő”, a fertőzés emberre való átterjedésének kockázata alacsony.

A korábban elpusztult majmok között vannak gyapjasfejű tamarinok, fehérarcú sátánmajom, közönséges mókusmajom és Brazza-cerkófok is. Mind melioidózisban haltak meg, egy fertőző betegségben, ami a szennyezett talajjal, levegővel vagy vízzel való érintkezés útján terjedhet. A hatóságok szerint az állatkertben élő állatok egészségi állapota „normális”, a majmok részlegét pedig október 14. óta zárva tartják fertőtlenítés és takarítás miatt. (BBC)