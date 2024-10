Plusz jogokat kér Pintértől Jámbor András, hogy az önkormányzatok kezelni tudják a dohányboltok előtti piálást és drogozást

A Budapest 6-os körzetében megválasztott Jámbor András csütörtökön határozati javaslatban kérte fel a belügyminisztert, hogy dolgozzon ki és terjesszen az országgyűlés elé olyan törvénymódosítást, ami lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára a dohányboltok nyitvatartási idejének szabályozását. Azt is szeretné elérni, hogy ezután a közterületfelügyelők a dohányboltok területén is intézkedhetnének. A Szikra Mozgalom képviselője szerint az önkormányzatok most nem tudnak elég hatékonyan fellépni az ellen, hogy sokszor a dohányboltok előtt isznak és drogoznak az emberek.

photo_camera Jámbor András Fotó: Bankó Gábor/444

Jámbor András indoklása szerint erre azért van szükség, mert a dohányboltok lényegében italboltként is funkcionálnak. Megemlíti, hogy 2023-ban csak a Józsefvárosi Önkormányzat 134 olyan esetet regisztrált, amikor az italboltok előtti közterületi alkoholfogyasztás, hangoskodás miatt volt szükség intézkedésre.

Az italozás mellett a másik jelentős probléma a drogterjesztés. Ezzel kapcsolatban Józsefvárosban 158 esetet regisztráltak 2023-ban. Jámbor hozzátette, hogy a ezek a problémák az egész országot érintik. „A dohányboltok környékén megvalósuló droghasználat vidéken még súlyosabb, és összefügg a szociális helyzettel. E problémák kezelése érdekében szükséges a dohányboltok nyitvatartásának önkormányzati szintű szabályozása, valamint a boltok területén a hatósági intézkedés lehetőségének megteremtése.”

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a helyi önkormányzatok a jelenlegi kompetenciáikkal nem tudnak elég hatékonyan fellépni a közbiztonság javítása és a helyben élők biztonságérzetének javítása érdekében. Viszont a képviselő szerint kompetenciák megadásával a helyi önkormányzatok „nagyobb mértékben hozzájárulhatnak a biztonságos, rendezett városi, települési életviszonyokhoz”.