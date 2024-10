A horvát védelmi miniszter arról beszélt, hogy a magyarok el akarják foglalni horvát Baranyát, Szijjártó mégsem ezért rendelte be a nagykövetüket

Nagyon úgy tűnik, hogy Horvátország védelmi minisztere arról beszélt, hogy Magyarország hosszú távon el akarja venni déli szomszédjától az ottani baranyai területeket. Van olyan horvát újság, ami ezt az állítást adja Ivan Anušić szájába és nehezen érthető máshogy a minisztertől idézett mondat, amit az N1 és az eszéki újság is leírt. Az ATV pedig Paczolay Máté külügyi szóvivőre hivatkozva azt írja, berendelték Horvátország budapesti nagykövetét. De miért történt mindez?

photo_camera Ivan Anušić, Horvátország védelmi minisztere Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Horvátországban napok óta az egyik központi téma a közéletben az NSATU részvétel kérdése. Jellemző, hogy ez akár Magyarországon is lehetne fontos téma, de nem az. Az NSATU a NATO Security Assistance and Training for Ukraine rövidítése. Azt a kezdeményezést takarja, aminek a lényege, hogy egy 700 fős NATO-kontingens hamarosan Németországba utazik és ott ukrán katonákat képeznek ki. Nem olyan nagy dolog, mégis néhány országban vitákat szül, Magyarországon pedig fel sem merül a részvétel kérdése.

link Forrás

Horvátországban azért lett mindebből vitás kérdés, mert az ország köztársasági elnöke, a szociáldemokrata Zoran Milanović kifejezte, hogy nem ért egyet azzal, hogy a 700 főben horvát katonák is legyenek. Elmondta, hogy Oroszország tetteit elítéli, támogatja Ukrajna harcát, de nem szeretné, ha országa bármilyen katonai akcióban részt venne még akkor sem, ha ez éppenséggel több száz kilométerre a fronttól egy másik országban, egy ártatlan kiképzés.

Az Andrej Plenković vezette jobboldali kormány viszont támogatja a részvételt és erről egy parlamenti vitanapot is tartottak. Ezen a vitán sikerült Magyarországot is belekeverni az ügybe. Többen, többféle aspektusból is felhozták, hogy Magyarország az egyetlen NATO-tagország, amely a kezdetektől világossá tette, hogy nem vesz részt az NSATU kezdeményezésben. A képviselők kérdéseire válaszoló Ivan Anušić védelmi miniszter ennek kapcsán egy ponton ezt mondta:

„Állandóan Magyarországhoz hasonlítjuk magunkat. Én Kelet-Horvátországból származom, és ismereteim, valamint tapasztalataim vannak arról, milyen politikát folytat Magyarország a mi Baranyánkban, Eszék-Baranya megyében. Olyat, amely megkérdőjelezi Horvátország területi egységét. Ezért nem vesz részt Magyarország ebben a műveletben, és ezért nem támogatja a NATO-t és az EU-t sem. A saját Nagy-Magyarország-politikája miatt.”

Anušić valóban Eszéken született, ahol a helyi focicsapatban immár 57 milliárd forintot fektetett be Mészáros Lőrinc. A várossal átellenben, a Dráva másik oldalán a történelmi Baranya Horvátországhoz tartozó falvai vannak, de olyan esemény, amely ott bármilyen magyar területszerzési kísérletre utalna, nem nagyon jut eszünkbe.

Anušić elképesztő kijelentését azért olvastuk most el és azért tudunk írni róla, mert az ATV újságírója egyszercsak rákérdezett arra egy mai sajtótájékoztatón, hogy mit szól hozzá Szijjártó Péter, hogy „egy európai uniós tagállam kormánya részéről is bírálják a magyar kormányt” azzal, hogy lényegében az orosz-ukrán háborúban Putyin mellett áll. A kérdésből nem derült ki, hogy melyik az az uniós tagállam, így a miniszter válaszából tudhatjuk, hogy Horvátországgal alakul egy diplomáciai csörte. Sőt az is kiderült, hogy Szijjártót még csak nem is a horvát Baranyára vonatkozó kijelentés háborította fel, hanem az, amit Anušić csütörtökön tett hozzá.

A védelmi miniszter ugyanis később így fogalmazott: „Mi vajon Szerbiához és Magyarországhoz akarunk-e csatlakozni, melléjük akarunk állni, azok közé, akik jelen pillanatban nyilvánosan támogatják Putyint? Annak a világnak akarunk-e részei lenni, vagy inkább annak, amelyhez most tartozunk: a nyugati világnak, a nyugati értékeknek, a nyugati civilizációnak és a nyugati demokráciának?”

Ez volt, amit soknak értékelt a magyar külügyminiszter és erre már egy sajtótájékoztatón is reagált. „Nekünk az az érdekünk, hogy minden szomszédos, így Horvátországgal is a lehető legjobb kapcsolataink legyenek. Éppen ezért is volt váratlan, hogy a horvátok védelmi minisztere mintha új sportágat választott volna, és ez a magyarok inzultálása lenne” - mondta Szijjártó Péter az ATV kérdésére, majd a területért felelős helyettes államtitkár délután behivatta a nagykövetet.