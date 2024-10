A Verzió Filmfesztivál tavalyi díjnyertes filmje jön a Jeti Moziba

Még nem érkezett annyira friss és ropogós dokumentumfilm a Jeti Moziba, mint Somogyvári Gergő Fanni kertje című alkotása, amelynek tavaly a Szarajevói Filmfesztiválon volt a világpremierje, és el is nyerte a Kritikusok Különdíját. A filmet magyar közönség előtt csak a néhány alkalmi vetítésen és a Verzió Filmfesztiválon mutatták be. Akkor hatalmas sikert aratott: kétszer vetítették teltházzal, elnyerte A legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat és a közönség díját is, majd körbefesztiválozta Európát. Most az alkotók szeretnék egy szélesebb közönséghez is eljuttatni az alkotást, ezért 3 hónapra elérhetővé tesszük azt a Jeti Moziban.

Budapesthez közel, az erdő szélén rejtőzik egy kunyhó, amelyben két, a társadalomból elmenekült, szinte mesebeli lény éli mindennapjait: Fanni, a családjából kitaszított 19 éves transz tinédzser és Laci, a keménykötésű hajléktalan. A két egymásra utalt ember egyfajta apa-lánya kapcsolatban próbál családot és otthont létrehozni, együtt harcolnak a körülményekkel. Az intim hangulatú film egy rejtett világba enged bepillantást, miközben egy különös felnőtté válás történeten keresztül mesél az emberi kapcsolatok fontosságáról és a feltétel nélküli elfogadásról.

A film elnyerte a Kritikus Különdíját a Szarajevó Nemzetközi Filmfesztiválon, a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon a Legjobb magyar dokumentumfilmnek járó díjat és a Közönség díjat, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon pedig a Kritikus Díját.

A Fanni kertje vasárnap este jelenik meg a Jeti Moziban és a 444 Youtube csatornáján. Forgalmazási okokból csak Magyarországon lesz elérhető 3 hónapig.

A rendezőről

Somogyvári Gergő Budapesten élő operatőr és dokumentumfilm-rendező. A gimnázium után fotózást és újságírást tanult, majd 2008-ban operatőrként diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). Azóta játék- és dokumentumfilmes projekteken dolgozik operatőrként, miközben öt rövid, illetve középhosszú dokumentumfilmet rendezett, amelyeket nemzetközileg is bemutattak televíziókban, illetve fesztiválokon. 2008-ban Csempelevél – Carta Azulejo című dokumentumfilmje elnyerte a Magyar Filmszemle fődíját. A Fanni kertje az első egészestés dokumentumfilmje. A rendezővel készített interjúnkat a film megjelenése után lehet elolvasni a 444-en.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.