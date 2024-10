A szocialista politikus, akinek sosem volt büdös a Fidesz

Molnár Zsolt 22 évet húzott le a politikában.

A II. kerületben létrehozta az MSZP-Fidesz nagykoalíciót.

Egy lapra került Kocsis Mátéval.

Bevédte Rogán Antalt.

Megbuktatta az őt leárulózó Botka László miniszterelnök-jelöltet.

Végül befolyással üzérkedés miatt emeltek vádat ellene.

Lemondott pártigazgatói posztjáról Molnár Zsolt, az MSZP Rogán Antalja. Molnár az elmúlt 22 évben hasonló szerepet látott el pártjában, mint a propagandaminiszter a Fideszben. Olyan hatékonyan mozgatta a szálakat a háttérből – rogáni kifejezéssel élve a back office-ból –, hogy sosem távolodott el a tűztől.

Befolyását annak ellenére is megőrizte, hogy gyanús ügyei miatt nemcsak a nyilvánosságban, hanem saját pártjában is fideszes kollaborációval vádolták meg. Leghangosabb kritikusát, Botka László miniszterelnök-jelöltet meg is buktatta, így még 10 évvel azután is befolyásos ellenzéki politikus volt, hogy először felmerült a vád, összejátszik a Fidesszel.

Szkinhedek