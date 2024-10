Komoly kár érhette az iráni rakétagyártást a szombati izraeli légicsapásban

Jelentős csapást szenvedhetett el az iráni rakétagyártási program a szombat hajnali izraeli légicsapásban - állítják műholdfelvételek alapján amerikai kutatók. Az izraeli támadás ugyan korlátozott volt, elsősorban iráni katonai létesítmények ellen irányult, és a gazdasági és energiaszektort egyelőre nem érintette, de így is visszavetheti Irán rakétaprogramját.

photo_camera S-200-as iráni föld-levegő rakétarendszer egy teheráni bemutatón szeptemberben. Fotó: HOSSEIN BERIS/Middle East Images via AFP

Az izraeli hadsereg szombat hajnalban közölte, hogy katonai célpontok elleni csapásokat hajtott végre Iránban, válaszul a perzsa állam hónapok óta tartó Izrael-ellenes támadásaira. Teherántól nyugatra és délnyugatra több katonai támaszpontot is támadás ért. Már az első bejelentésben is szerepelt, hogy többek között iráni rakétagyártó létesítményeket támadtak, és csapást mértek föld-levegő rakétatelepekre is.

Ezt erősíti meg műholdképek alapján David Albright, egy korábbi ENSZ-fegyverzetellenőr, és Decker Eveleth, a washingtoni CNA agytröszt elemzője. Eveleth szerint a képek alapján az izraeli légicsapások jelentősen nehezítik Irán képességét a rakéták tömeggyártására. Előtte-utána műholdképek a percsini iráni katonai támaszpontról:

Percsin egy Teherán melletti hatalmas katonai komplexum, az izraeli hadsereg itt több épületet is eltalált. Akárcsakt Khodzsirban, egy nagy rakétagyártó telephelyen, ami korábban az iráni nukleáris fejlesztési program része volt. A lerombolt épületek főleg a rakétákhoz szilárd tüzelőanyagot keverő létesítmények lehettek.

A New York Times szerint az izraeli erők több iráni légvédelmi létesítményt is támadtak: leromboltak három, Oroszországtól beszerzett S-300 iráni légvédelmi rendszert is, de olajfinomítók, gázmezők és az energiaszállításban fontos szerepet játszó kikötő légvédelmét is támadás érte, Ez alapján könnyen elképzelhető, hogy a közeljövőben Izrael mégiscsak támadni akarja az iráni energiaszektort is, és ezt készítették most elő.

(Reuters, Haaretz)