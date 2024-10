Három gyárát is bezárná a Volkswagen, több tízezer munkahely szűnhet meg

A tíz németországi gyárából háromnak a bezárása, a bérköltségek 18 százalékos csökkentése és gigantikus elbocsátás – a Volkswagen németországi üzemi tanácsának vezetője, Daniela Cavallo az autóipari óriáscég ilyen drasztikus költségcsökkentési terveiről beszélt a Bild tudósítása szerint.

Cavallo a munkavállalóknak tartott beszédet. Ez alapján a német lap azt is írja, hogy a maradék hét gyárban is jelentős létszámcsökkentéseket tervez a VW, de az igazgatóság tervei között szerepel a bérek csökkentése, valamint egész részlegek külföldre kiszervezése is.

A Volkswagen mintegy 120 000 embert foglalkoztat Németországban, ennek felét a központi üzemben, Wolfsburgban. A több tízezres elbocsátás mellett Cavallo szerint A VW megmaradt dolgozóinak 10 százalékkal csökkentenék a fizetését, és a következő két évben sem adnának béremelést, valamint elvennék a jelenlegi havi 167 eurós kollektív bónuszt is, továbbá a 25 és 35 éves munkaviszony után járó bónuszt is. Ez mintegy 18 százalékos bércsökkenést jelent.

A Volkswagen konszern mélyen válságban van: szeptemberben az igazgatótanács megszüntette a több mint 30 éve érvényben lévő munkahelyvédelmi rendszert. Az elbocsátásokra a jövő év közepétől lenne lehetőség.