Leszavazták a közgyűlésben Karácsony diákmozgalmas javaslatát, Baranyi szerint összejátszik Vitézy, a Fidesz és a Tisza

A Fidesz, a Tisza és Vitézy Dávid frakciója is leszavazta Karácsony Gergely diákszervezeteket támogató huszonöt pontos javaslatcsomagját a fővárosi közgyűlés hétfői ülésén. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint az eset a Fidesz és a Tisza „újabb összeállásának” példája.

Baranyi hétfő esti Facebook-bejegyzésében azt írta, szerinte megint összeállt a Fidesz és a Tisza Párt, méghozzá „egy szimbolikus ellenzéki ügy” ellen: hétfőn került ugyanis a fővárosi közgyűlés napirendjét tárgyaló bizottság elé a diáktüntetésekben részt vevő Adom Diákmozgalom, Egységes Diákfront és a Fridays For Future Magyarország diákszervezeteket támogató javaslatcsomag, amit Karácsony terjesztett a bizottság elé.

A huszonöt pontos csomagban szerepelt többek között az, hogy a főpolgármester igény szerint jogi, szervezési és kommunikációs segítséget nyújt a diákok által önszerveződő, demokratikusan megválasztásra kerülő érdekképviseleti szervek létrehozásához; a diákmozgalmak ingatlant kaphatnak egy közösségi tér kialakítására; a főpolgármester kidolgoz egy kedvezményrendszert, amivel minden középfokú tanulmányokat folytató budapesti diák évente egyszer ingyen, vagy száz forint regisztrációs díj mellett elmehet egy önkormányzati fenntartású színház előadására; és ezek mellett sok hasonló, a budapesti diákokat célzó kedvezmény.

A javaslatcsomagot a Fidesz mellett a Tisza - Nagy Ervin színésszel, mint bizottsági taggal, aki pár hónapja még színpadra állt a diákszervezetek által szervezett tüntetéseken - és a Vitézy-frakció is leszavazta, írja a ferencvárosi polgármester. Baranyi szerint azzal az indokkal, hogy ezek a mozgalmak „Karácsonynak kampányoltak”.

A ferencvárosi polgármester szerint már a Fővárosi Közgyűlés első ülésén „is voltak erős jelek” a fideszes és a tiszás képviselők összejátszására, amikor a Kétfarkú Kutyapárt átláthatósági és korrupcióellenes javaslatát azzal az indokkal szavazták le, hogy a végrehajtásba bevonni tervezett független szervezetek - a Transparency, a K-Monitor és az Átlátszó - erre alkalmatlanok. Míg a fideszes képviselők akkor „nyíltan »külföldről finanszírozott szervezetekről«” beszéltek, a Tisza egyszerűen csak elutasította a bevonásukat, „szélesebb körből kért volna véleményeket” - bár az akkor nem derült ki, kitől.

Baranyi posztja alatt több politikus is reagált az abban megfogalmazott állításokra. Magyar Péter szerint a polgármester „megint hazudik”, a Tisza képviselői nem a diákok előterjesztését szavazták le, hanem azt, hogy kizárólag a budapesti diákok néhány százalékát kitevő diákszervezet javaslatairól szavazzon a közgyűlés. Vitézy szerint Baranyi posztja megdöbbentő és röhejes, és „az egész előterjesztés teljesen komolytalan, a diákok teljes hülyének nézése”.

Tompos Márton, a Momentum elnöke támogatóan írt Baranyi posztjáról: „Akkor is ott voltunk a diákok mellett [utalva a státusztörvénybe fojtott oktatási tüntetésekre], most is megszavaztuk volna, ahogy az átláthatósági javaslatokat is. Elképesztő, hogy ezt magyarázni kell”, írta.