„A járványok korát éljük, Magyarország pedig mintha nem venne tudomást arról, hogy a világ megváltozott”

Sok fertőző betegség terjed Magyarországon, ami jól megelőzhető lenne, „mi viszont ölbe tett kézzel nézzük, mi zajlik” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója.

„Újra a járványok korát éljük, Magyarország pedig egy kicsit úgy viselkedik, mintha nem venne tudomást arról, hogy a világ megváltozott.”

A légúti járványok ellen – mint a covid vagy az influenza – a legidősebb korosztályokat „igenis” meg lehetne védeni, és „Magyarországon jóval többet tehetnénk annál, mint amit most teszünk.”

A covid ellen jelen pillanatban nincs itthon védőoltás, holott járvány van - mondta. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ november második felében tudja megmondani, hogy nagyságrendileg mikor lesz oltóanyag.)

Oroszi Beatrix azt mondta, míg Nyugat-Európában már bőven oltanak a covid ellen, Magyarország jelentős lemaradásban van. „Ez azt eredményezi, hogy nagyon sokan betegednek meg, akik egyébként nem, vagy nem súlyos tünetekkel betegednének meg.”

Amint lesz vakcina, a 60 évnél idősebbeket, a krónikus betegeket, egészségügyi dolgozókat, idősotthonban élőket és dolgozókat minél előbb be kellene oltani a covid ellen.

Egyre többen kerülnek kórházba

A járványügyi központ adatai alapján arról beszélt, a covid nyár közepén, augusztusban kezdett terjedni, ez szeptemberben és októberben fokozódott. A háziorvosoktól és kórházaktól kapott minták több mint fele covid pozitív, és egyre többen kerülnek kórházba súlyos lefolyású betegséggel .

Pontos számot nem mondott, de arról beszélt, ez a súlyos lefolyás már nem olyan, mint régen volt. Ritkább a halálos kimenetel, és kevesebben szorulnak lélegeztetésre. De az még mindig igaz, hogy ha valaki covid miatt kerül kórházba, tízszer nagyobb valószínűséggel teszik lélegeztetőgépre vagy hal meg, mint influenzásként.

A covid új variánsa – az XRC - is terjed már, bár sok nyugat-európai országban még csak most kezdi „felfűteni” a járványt, és ez Magyarországra is csak ezután ér ide. Oroszi szerint a legújabb variánsról annyit tudni, hogy fertőzőképesebb, mint az előző volt, és képes kicselezni a már felépült immunválaszt.

Ez ellen lényegében nincs védettség itthon, hiszen nagyon keveseket oltottak be a legfrissebb összetételű vakcinával fél-egy éven belül. Viszonylagos jó hír, hogy influenzajárvány még nincs, az február környékén szokott elindulni.

Oroszi Beatrix szerint fontos lenne tudatosítani, hogy a fertőző betegségek megelőzése érdekében sokat lehet tenni, például a zárt, zsúfolt helyeken érdemes maszkot viselni.

Beszélt arról is, a járványoknál megfigyelhető egy ördögi ciklus: a pánikot a közömbösség követi, holott az igazság félúton van. Az elején sem pánikolni kell, hanem ésszel beavatkozni. A járványok második felében pedig nem kellene teljesen elengedni a védekezést, mondván, nem érdekes, ami innentől kezdve történik. Szerinte most a pánik és elhanyagolás ördögi köre játszódik, és ha ebből nem lépünk ki, a következő évtizedekben nagyon sok lesz a fertőző betegség.