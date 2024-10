Már Trumpnak csicskulnak az amerikai médiatulajdonosok

photo_camera Újságégetés Trump beiktatásán, 2017 január 10-én Fotó: ZACH GIBSON/AFP

Október végén gyors egymásutánban a harmadik, majd a második legfontosabb amerikai politikai napilap is úgy döntött, hogy szakítva a hagyományokkal nem közölnek olyan szerkesztőségi vezércikket, amiben valamelyik elnökjelölt mellett foglalnak állást. Előbb a Los Angeles Times, majd a Washington Post közölte, hogy 2024-ben nem lesz úgynevezett „endorsement” cikkük. (A cikk további részében ezt a szép amerikai szót használom és ragozom – jobb híján.)

A kaliforniai lap nem indokolta a döntését. A főváros újságja viszont, ami a New York Times mögött a második legnagyobb példányszámban megjelenő politikai napilap, és presztízsben is ezüstérmesnek szokás tartani, közölte, hogy visszatérnek az évtizedekkel korábbi gyakorlatukhoz, amikor még nem endorsoltak senkit.

A néhány nappal a november 5-i elnökválasztás előtt, szinte szinkronban meghozott némasági fogadalom meglehetősen nagy hullámokat vert. Először is magukban a szerkesztőségekben. A két lap újságírói közül sokan nyilvánosan is kritizálták a döntést, mások különböző médiaügyi szaklapoknak panaszkodtak és meséltek szaftos részleteket. Az LA Times véleményrovatának vezetője le is mondott. A legkeményebb kritikák pedig valószínűleg a két lap egykori munkatársaitól érkeztek, akik bármiféle potenciális retorzió nélkül beszélhettek arról, hogy mennyire szégyellik magukat, és valójában mennyire súlyos dolog a két cikk meg nem jelentetése.