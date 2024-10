Rodrigo Duterte elismerte, hogy halálosztagot vetett be a drogok elleni háborújában

A Fülöp-szigetek volt elnökét most először hallgatták meg a kábítószerek elleni háborújával kapcsolatos hivatalos vizsgálat során. Az országos háború során több ezer gyanúsítottat öltek meg ellentmondásos rendőri akciók keretén belül, ezért most a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálja a történteket.

Duterte hétfői meghallgatása során elismerte, hogy valóban halálosztagot vetett be a bűnözés visszaszorításába, a hétfős osztag azonban nem rendőrökből, hanem gengszterekből állt. Elárulta azt is, hogy felszólította a rendőröket is arra, hogy provokálják a gyanúsítottakat, hogy igazolni tudják majd a megölésüket.

„Ne kérdőjelezd meg a politikámat, nem kérek bocsánatot és nem is mentegetőzöm. Azt tettem, amit tennem kellett, és akár hiszed, akár nem, a hazámért tettem” – mondta Duterte.

Becslések szerint a volt elnök drogok elleni háborúja során 6252 embert lőttek le a rendőrök és ismeretlen támadók, jogvédők szerint azonban ez a szám több tízezer is lehet. A rendőrség szerint több áldozatuk, akikről azt állították, hogy drogbárók vagy árusok, egyszerűen csak önvédelem miatt haltak meg egy lövöldözés során. Az áldozatok családja szerint azonban a családtagjaik csak rosszkor voltak rossz helyen. (BBC)