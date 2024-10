Válaszul az ausztrál kormány szankcióira, Oroszország kitiltott 131 ausztrált

Az orosz külügyminisztérium határozatlan időre megtiltotta az országba való beutazást 131 ausztrál állampolgárnak, amit az ausztrál kormány politikai indíttatásúnak tartott szankcióival indokolt.

photo_camera Szergej Lavrov orosz külügyminiszter fogadja a jemeni kollégáját 2024. augusztus 27-én. Fotó: Jevgenyija Novozsenyija/AFP

Az orosz külügyminisztérium közölte: „Válaszul az ausztrál kormány által az orosz magán- és jogi személyek ellen politikai okból bevezetett szankciókra, amelyek a »kollektív Nyugat« ruszofób kampányának részei, az Oroszországi Föderáció határozatlan időre megtiltja a területére való beutazást további 131 olyan ausztrál állampolgár számára, akik az oroszellenességet napirenden tartják abban az országban, nevezetesen katonai-ipari komplexumok képviselői, újságírók és közéleti személyiségek.”

Azt is kilátásba helyezték, hogy ha Canberra nem akar felhagyni az oroszellenes kurzussal, és továbbra is új korlátozásokat vezet be, az orosz stoplista frissülni fog. (MTI)