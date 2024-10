Biden szerint csak egy humoristát akart elítélni a „szemét” megjegyzésével, nem pedig Trump összes támogatóját

Nem Donald Trump összes támogatóját, hanem csak egy Trumpot támogató humoristát akart elítélni „szemét” megjegyzéseivel, a Puerto Ricoval kapcsolatos „gyűlölködő retorikája” miatt - írta kedden Joe Biden egy közleményben. A közösségi médiában azonban közben már elkezdett terjedni egy, az esetről készült szerkesztett videórészlet, amiben Biden azt mondja, hogy „az egyetlen szemét amit látok, hogy ott lebeg, azok az ő támogatói” - írja a Guardian.

Republikánus politikusok és jobboldali felületek gyorsan felkapták a klipet, hogy azzal érveljenek, Biden szemétnek nevezte Trump támogatóit, összehasonlítva megjegyzéseit Hillary Clinton 2016-os kijelentésével, amikor Trump támogatóinak felét a „sajnálatra méltók kosarába” tartozónak nevezte. Biden keddi nyilatkozata valóban zavaros volt, és ezzel kapcsolatban az újságírók egy része azzal érvel, hogy hogy Tony Hinchcliffe komikus megjegyzésére próbált utalni, míg mások arról számoltak be, hogy az elnök valóban azt sugallta, maguk a Trump támogatók számítanak szemétnek.

Biden szavai a Voto Latinóval folytatott zoomhívás során hangzottak el, amiben Hinchcliffe megjegyzéseire utalva azt mondta, hogy az általa ismert Puerto Rico-iak „jó, tisztességes, becsületes emberek”.

De nem volt teljesen világos, hogy egyes számban mondta-e a „támogatóit”, vagy többes számban, tágabban utalva Trump bázisára.

Egy Trumppal közös kampányrendezvényen Marco Rubio szenátor rendkívüli hírnek minősítette a megjegyzést, mivel szerinte Biden ezzel „szemétnek” nevezte a hétköznapi amerikaiak nagy részét. Miközben pedig a konzervatív csatornák felerősítették a megjegyzést, Biden az X-en is igyekezett tisztázni kijelentését, ahol többek között arról írt, hogy „a latinók démonizálása lelkiismeretlen. Csak ennyit akartam mondani. A gyűlésen elhangzott megjegyzések nem tükrözik azt, hogy kik vagyunk mi mint nemzet.”

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The…