Már legalább 51 halálos áldozata van a spanyolországi árvíznek

Legalább 51 ember halt meg a spanyolországi Valencia tartományban az özönvízszerű esőzések okoztak villámárvizek miatt - közölte a spanyol belügyminisztérium. A valenciai hatóságok a nap elején „több áldozatról” beszéltek, de pontos számot nem tudtak megerősíteni - írja az El País.

Több tucatnyian töltötték a kedd éjszakát Valenciában teherautókban vagy személygépkocsikban, boltok vagy benzinkutak tetejére mászva, hidakon keresve menedéket, vagy járműveikben rekedve a járhatatlan utakon, amíg ki nem mentették őket. Sokan még mindig a mentőszolgálatok segítségére várnak.

Valencia miniszterelnöke, Carlos Mazón szerint a késedelem nem az erőforrások hiánya miatt van, hanem mert a rászorulókhoz nem lehetett eljutni. Ezért a tűzoltókhoz és a helyi rendőrséghez a katonai katasztrófaelhárító egység (UME) tagjai is csatlakoztak.

Kedd reggel a vihar észak felé haladt át a térségen, Castellón tartomány felé, és délutánig heves esőzésekre lehet számítani. A vihar korábban jelentős felhőszakadásokat szabadított el a Levante-félszigeten, Andalúziában és Kasztília-La Manchában, ahol legalább hat másik ember továbbra is eltűnt az albacétai Letur városában.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ