Dráma: József gazda és Erika szakítottak

Nem tartott az örökkévalóságig az Uszi-uszi, etyepetye, hopszassza, József és Erika szerelme, miután egy ország követhette végig az RTL Házasodna a gazda című műsorában, hogy a nőkre csak puncikként hivatkozó József végre talált egy nőt, aki hajlandó volt lefeküdni vele.

A mélyen hívő József a Story magazinnak nyilatkozott arról, hogy Erika a műsor után is nála maradt, és a lányaival is találkozott.

„A két kislányom is örült, hogy asszony van a háznál. Mária lányommal nagyon sok időt töltöttek együtt: kirándultak, bicikliztek. Aztán amikor jobban megismertem Erikát, rájöttem, hogy sok mindenben különbözünk, de én nagyon akartam szeretni őt” - nyilatkozta.

photo_camera Fotó: RTL

A szakításról azt mondta:

„Nem fogok vádaskodni, de egy idő után kiderült, hogy az ő szokásai, elvei, amiket én el is fogadtam vagy csiszolgattam volna bizonyos helyzetekben, nem valók az én házamba. Rájöttünk, a hétköznapjainkban nem azonosak az elvárásaink. Nagyon szerettem Erikát, de tiszteltem is annyira, hogy ne változtassam meg. Úgy éreztem, ez a műsor eleve arról szólt, hogy ide, a saját gazdaságomba, hozzám keresünk egy hölgyet, nem pedig arról, hogy a mi életünket kell megváltoztatnia valakinek.”

Végül szakítottak, és bár Erika utána is írogatott Józsefnek, a gazda nem reagált ezekre az üzenetekre.

Erika állítólag sokszor azt olvasta József gazda fejére, hogy azért nincs párkapcsolata, mert be van zárva a tanyára, és azt várja, hogy a nők menjenek oda. József belátta, hogy ez a módszer valóban nem működik, ezért most a „Jóistenre bízza, mi fog történni”. Reméljük, ez azt jelenti, hogy a következő évadban már nem lesz a képernyőn. (via 24.hu)