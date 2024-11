Összeomolhat az egész költségvetés, a sportra akkor is szégyentelenül költ a kormány

Recesszió. A gazdaság éves teljesítményének csökkenése. Felfüggesztett állami beruházások. Rekordmagas infláció. Csökkenő reálkeresetek. Brutális költségvetési hiány. 2023-ban ezekkel a kihívásokkal kellett megküzdenie a kormánynak, a gazdaságnak, a társadalomnak, és nyilvánvalóan minden szegmensben igyekeztek meghúzni a nadrágszíjat. Van azonban, amin nem lehet, vagy legalábbis nem illik spórolni állami szinten. Általában ilyen például az oktatás, az egészségügy, a szociális juttatások, de Magyarországon a jelek szerint ide tartozik a miniszterelnök számára legkedvesebb terület. A sporton ugyanis egy fikarcnyit sem spóroltak Orbánék.

photo_camera A sportrajongó miniszterelnök Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány nagyon hamar deklarálta, hogy számára fontos lesz a sport, sőt, azt stratégiai fontosságúnak nevezte. Talán nem én vagyok így ezzel egyedül, de azt gondoltam, a stadionrekonstrukciós láz, a sportolók adózási környezetének kedvezőre átalakítása, a sportszervezeteknek biztosított adókedvezmények és a sportági szakszövetségek vezetésének átalakítása után nyugalom jön ezen a téren. Minden feladat kipipálva, végrehajtva és átalakítva, így majd az addig brutálisan felhizlalt állami sportkassza kicsit zsugorodni kezd és egészségesebb méretűvé válik. Ma már tudjuk, ez nem így történt.

Gondoltam ugyanakkor azt is, hogy békeidőben, ha van pénz, akkor „rendben”, hogy költekezik a kormány, de ha majd jön egy krízis, akkor lesz miből faragni. Ez sem így történt, hiszen a covidjárvány miatti leállások és gazdasági nehézségek idején is többet csoportosított át a kormány a sport területére, mint amennyit például munkahelyteremtésre biztosított. Javíthatatlanként ezt is megmagyaráztam magamnak: ha a gyáraknak és a munkaadóknak kell a támogatás, elkelhet a kluboknak is. Arra inkább nem térek ki, hogy a klubok mögött tulajdonosként és szponzorként (főleg az NB I.-es fociban) javarészt állami közbeszerzéseken jól szereplő NER-lovagok és kormányközeli személyek állnak, tehát igazán segíthettek volna az átmenetinek tűnt nehéz időszakban. Szóval ezek után már csak arra gondolhattam, hogy ha tartósan és komolyan kritikus helyzetbe kerül a gazdaság és a költségvetés, biztosan ésszerűsítik Orbánék a sportköltéseket. Nos, meg kell nézni a 2023-as költségvetés zárszámadását és rögtön kiderül, hogy ez sem így történt.

Úgy tűnik tehát, hogy egész egyszerűen nincs az a gazdasági és fiskális krízis, hogy a kormány a sportra zúduló pénzcsapot kicsit visszafogja.

Mindenre jutott tavaly bőségesen

2023-ban 6,7 százalékos GDP-arányos, 5018 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, az infláció 17,6 százalékos volt, a gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal csökkent, a reálkeresetek pedig 2,9 százalékkal csökkentek.

photo_camera Orbán Viktor idén ott volt az Eb-döntőn is Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP