A demokratáknak van tervük arra a forgatókönyvre is, ha Trump a választás estéjén bejelenti, hogy győzött

A Demokrata Párt készül arra, hogy jövő kedden, az amerikai elnökválasztás estéjén a republikánus jelölt, Donald Trump bejelenti a győzelmét.

Erre egyébként a 2020-as választás eseményeit elnézve minden esély meg is van, akkor még bőven tartott a szavazatszámlását, Trump mégis kihirdette magát győztesnek. És bár végül nem ő nyert, az eredményt a mai napig nem fogadta el, sőt, amikor csak teheti, az akkori eredményeket elcsaltnak nevezi (bár ezt azóta sem sikerült bizonyítani).

A Reuters most azt írja, a demokraták hasonló forgatókönyvtől tartanak, amire ráerősít az is, hogy Steve Bannon, Trump egyik legfontosabb szövetségese is arról beszélt nemrég, hogy a volt elnöknek a választás napján mihamarabb ki kell hirdetnie, hogy ő nyert.

Fel kell állnia, és azt kell mondania: „Hahó, én nyertem!” - mondta Bannon.

És hogy mit csinálnak ebben az esetben a demokraták? Kamala Harris egy interjúban azt mondta:

Ha megteszi, ha valóban manipulálja a sajtót, és ha megpróbálja manipulálni az amerikai nép konszenzusát, készek vagyunk válaszolni.

Ez így elég homályos, és a Demokrata Nemzeti Bizottság egyik vezetője sem fogalmazott sokkal konkrétabban, mindössze annyit mondott: ha valóban ez történik, és Trump magát teszi meg győztesnek, elárasztják a közösségi médiát és a tévéket azzal a követeléssel, hogy a győzelem kihirdetése kizárólag az összes szavazat megszámlálása után történhessen meg.

Ez viszont több napba is telhet akár, sőt, akár még tovább is húzódhat, ha esetleg valahol újra kell számlálni a szavazatokat.

Mindeközben Trump és Harris is arra használja fel a kampányidőszak utolsó napjait, hogy a csatatérállamokban győzködje a választópolgárokat: pénteken például Milwaukee-ban tartottak mindketten beszédet.

A BBC összegzése szerint 7 ilyen csatatérállam van (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Észak-Karolina, Pennsylvania és Wisconsin), ezen államok zsebében van a Fehér Ház kulcsa, így nem csoda, hogy a két jelölt a maradék idejét azzal tölti, hogy ezekben kerülgeti egymást.

Trump például szombaton Észak-Karolinában kezd Gastonia városában, onnan a virginiai Salembe robog tovább, majd újra az észak-karolinai Greensboróban szólal fel, miközben Harris a georiai Atlantában kezd, ahonnan Észak-Karolinába, azon belül is Charlotte-ba vezet az útja, ahol Jon Bon Jovi énekes is támogatja majd.

photo_camera Trump október 22-én már járt Greensboróban.

Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Észak-Karolinában eddig 3,8 millióan szavaztak le.

Apropó, támogatás: Cardi B volt a következő híresség a sorban, aki bejelentette, hogy bár sokáig nem akart elmenni szavazni, minden megváltozott Joe Biden visszalépésével és Kamala Harris indulásával.

photo_camera Kamala Harris és az őt támogatásáról biztosító Cardi B.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

Mindezt természetesen egy Harrist támogató kampányeseményen közölte, épp Milwaukee-ban, ahol hosszan bírálta Trump abortuszhoz, illetve a nők jogaihoz való hozzáállását, a volt elnököt pedig szélhámosnak nevezte.