Dobj el mindent, Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol!

Azt már tudjuk, hogy egy, a globális nagypolitikát átrendezni képes eseményt (amerikai elnökválasztás) Kirgizisztánból lesz kénytelen végigkövetni a kirgiz-magyar stratégiai partnerség kérdéseit megvitató, majd a Türk Államok Szervezete politikai vezetőinek november 6-i ülésén is résztvevő magyar miniszterelnök, és azt sem rejtette soha véka alá, hogy ott kinek drukkol (Donald Trumpnak, remélem, nem lepek meg ezzel senkit).

Ma délután azonban még Felcsúton szurkol majd - legalábbis ezt írja a Blikk -, 16.30-ról a Puskás Akadémia fogadja a Pancho Arénában az Újpestet.

Mi is megemlékeztünk arról kedélyes kis kvízről, amiben a miniszterelnök Szentirályi Alexandrával meccselt mindenféle budapesti kérdésben, itt hangzott el ismét a Hajrá lilák! felkiáltás Orbán szájából.

A korábban magát többször is Újpest-drukkerként definiáló, azt megelőzően látványosan a Vidinek, mostanában pedig a Puskás Akadémiának szurkoló miniszterelnököt a Blikk meg is kérdezte, hogy akkor végül is kinek fog ma este drukkolni?

A miniszterelnök salamoni válasszal állt elő:

„Mindig a haza!”

Hát akkor jó estét, jó szurkolást mindannyiunknak.