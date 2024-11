Közel öt év börtönt kapott a vlagyivosztoki amerikai főkonzulátus volt munkatársa kémkedésért, az USA koholmánynak nevezte a vádakat

Élesen elítélte az amerikai külügyminisztérium, hogy közel öt év börtönbüntetésre ítélték a vlagyivosztoki amerikai főkonzulátus egyik volt munkatársát, Robert Sonovot „az amerikai kormánnyal való illegális és titkos együttműködésért” - írja az MTI.

photo_camera Fotó: OMAR HAJ KADOUR/AFP

Az oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) még 2023 májusában vette őrizetbe a 4 év és 10 hónap szabadságvesztésre ítélt orosz állampolgárt azzal a váddal, hogy pénzért amerikai diplomatáknak adott át „károkozásra alkalmas” információkat. Az Egyesült Államok szombaton elítélte és „borzasztó igazságtalanságnak” nevezte a volt alkalmazottra kiszabott büntetést.

Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Sonov elleni vádakat „minden alapot nélkülöző koholmánynak” minősítette közleményében. Mint elmondta, Sonovot a menesztése után egyéni vállalkozóként foglalkoztatták, és csak a szabadon hozzáférhető információkból készített sajtószemlét az orosz törvények betartásával. A férfi több mint 25 éven át dolgozott az Egyesült Államok vlagyivosztoki működő főkonzulátusánál, mielőtt Oroszország 2021-ben elrendelte a képviselet helyi dolgozóinak kiutasítását.

Az FSZB tavaly augusztusban közzétett egy videót, amin Sonov vallomása is látható. A felvételen a férfi bevallja, hogy két Moszkvában élő amerikai diplomatával állt kapcsolatban, akiket a moszkvai kormány később kiutasított. Elmondása szerint ők kérték fel arra, hogy információkat gyűjtsön Oroszország ukrajnai háborús terveiről, az elfoglalt ukrán területek annektálásáról, a katonai mozgósításokról és a 2024-es orosz elnökválasztásról is. Mint elmondja kifejezetten Oroszországra káros információk gyűjtésével bízták meg, és a lakosság körében népszerű tiltakozásokat is bele kellett foglalnia a jelentésébe.

A felvétel alapján nem egyértelmű, hogy Sonov önszántából tett-e vallomást.