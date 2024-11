Hiányzott a szerkezeti mérnök annak az újvidéki vasútállomásnak a felújításánál, ahol pénteken 14 ember meghalt

Nem vett részt szerkezeti mérnök annak az újvidéki vasútállomásnak a rekonstrukciójában, ahol a részben betonból, részben üvegből készült tetőrész pénteken ráomlott az emberekre, és 14-en meghaltak. A balesetben még három ember súlyosan megsérült, egy férfinak mindkét lábfejét, egy nőnek mindkét lábát, egy másiknak pedig egy karját amputálni kellett.

A nyilvánosságra került dokumentáció alapján a Szabad Magyar Szó arról ír, hogy a CIP Közlekedési Intézet terveit négy építész készítette, akik belsőépítészeti, vízvezeték- és csatornázási munkákra szakosodtak. A főtervező egy közlekedési építész volt, míg a szerkezeti szakértelmet igénylő munkákban nem vettek részt szakemberek.

photo_camera Fotó: NENAD MIHAJLOVIC/AFP

A hatóságok és a kivitelezést végző, kínai CRIC CCCC konzorcium azt állítja, hogy az előtető nem volt a rekonstrukció részét, de a vajdasági lap szerint több fotó is bizonyítja, hogy a tetőn dolgoztak, és súlyos terhelést jelentő üveget és fémet szereltek rá. Andrijana Milovanović szerkezeti mérnök szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy nem végeztek statikai számításokat, és szerkezeti mérnök nélkül dolgoztak.

Hozzátették, hogy a projekt dokumentációjából hiányzik a törvény által előírt szerkezeti rész, ami arra utal, hogy csak esztétikai átalakítást terveztek. A kínai kivitelezők részvételével zajló munkálatok részleteiről, a hitelekről alig lehet információt találni, és a tragédia után szinte azonnal eltűntek az online elérhető hivatalos dokumentumok.

A Szabad Magyar Szó (SZMSZ) a szerbiai Forbes alapján azt is megírta, hogy egy magyar hátterű cég felügyelte az újvidéki állomásnak a rekonstrukcióját. A Project Bureau Utibert 2014 júniusában alapították Újvidéken, a cég 85 százalékát a magyar Utiber Közúti Beruházó birtokolja, míg 15 százalékát egy belgrádi szerb állampolgár, Jović Miodrag, aki egyben a cég igazgatója is. Megemlítik, hogy az Utiber gyakran dolgozik együtt a Mészáros Lőrinchez kötődő cégekkel.

Vasárnap több ezren vonultak utcára Belgrádban az újvidéki vasútállomáson történt baleset miatt, amiért a tiltakozók az ország és az intézmények vezetésének nemtörődömségét és korrupcióját tették felelőssé.

photo_camera Fotó: FILIP STEVANOVIC/Anadolu via AFP

Szombaton 26, vasárnap pedig további 14 embert hallgattak ki az ügyben, köztük minisztereket, államtitkárokat és vállalatvezetőket. A meghallgatások azonban a tiltakozók szerint nem elegendőek, meg kell találni azokat, akik valóban felelősek a történtekért. A tüntetők „A vér a ti kezetekhez tapad”, „A korrupció öl”, és „Tartóztassátok le Vucicot” feliratú táblákat magasba tartva vonultak a kormány épülete elé. Radomir Lazović, az ellenzéki Zöld-Baloldali Front egyik vezetője parlamenti vizsgálóbizottság felállítását követelte, szerinte az Újvidéken történt katasztrófáért a kormány a felelős. Lazović arról is beszélt, hogy öt képviselőt vettek őrizetbe és hallgattak ki a rendőrségen, mivel részt vettek a „Véres a kezetek!” nevű akcióban.

photo_camera Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Ana Brnabic házelnök a belgrádi Pink televízióban azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy nem tartja elegendőnek a 14 halottat, mert így nem tudja eléggé támadni a kormányt, és ebből a tragédiából is politikai ügyet akar csinál.

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban újították fel, a munkálatok azonban 2024-ben is folytak. Goran Vesic építésügyi miniszter idén júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, és az egész épület használhatóvá vált. Akkor azt is elmondta, hogy a felújítás 16 millió euróba (6,5 milliárd forint) került. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este a nemzethez intézett és a televízióban is közvetített beszédében az ügy politikai és büntetőjogi felelőseinek megtalálását követelte. (Szabad Magyar Szó/MTI)