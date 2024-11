Közel harminc tüntető gyereket ítélhetnek halálra Nigériában

Halálbüntetés várhat arra a 29 fiatalkorúra, akik részt vettek a nigériai megélhetési válság elleni tüntetéseken, írja a CNN a pénteken megjelent vádirat alapján. A perben összesen 76 tüntetőt vádoltak meg több bűncselekménnyel, köztük hazaárulással, rongálással, a közrend megzavarásával és lázadással. A vádlottak közel fele 14 és 17 év közötti.

photo_camera Áprilisi tüntetés Fotó: BALIMA BOUREIMA/Anadolu via AFP

A megélhetési válság olyan szintre rúgott az egyik legkorruptabb afrikai országban, hogy az elmúlt hónapokban többször is utcára vonultak a tömegek. Augusztusban legalább húsz embert lelőttek a hatóságok, több száz ember pedig letartóztattak egy tüntetésen.

A halálbüntetést az 1970-es években vezették be Nigériában, de 2016 óta nem volt kivégzés az országban. Akintayo Balogun, egy Abujában élő jogász szerint a gyermekjogi törvény miatt nem is lehetne halálra ítélni egy gyermeket, ezért a vádlóknak be kell bizonyítaniuk, hogy a fiúk mind elmúltak 19 évesek. A fiúk egy részét képviselő Marshal Abubakar arról számolt be, hogy a bíróság minden vádlottnak tízmillió naira (nagyjából hatezer dollár) óvadékot engedélyezett.