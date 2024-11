Rogán Cecília megváltoztatta a nevét, szokatlan kombinációt választva magának

Ismét megváltoztatta a nevét Rogán Cecília, derül ki a cégadatbázisból. Ezúttal egy olyan verziót rakott össze, amelyben egykori férje, Rogán Antal, és mostani férje, Szendrei Dániel vezetékneve is szerepel, a saját leánykori vezetékneve viszont nem.

Az üzletasszony hivatalos neve így tehát

Rogán-Szendrei Cecília Ágnes.

Rogán Antal volt feleségének nem ez az első névmódosítása, ugyanis a 2019-ben bejelentett válás után a cégadatok szerint 2020 őszén egy rövid ideig Gaál Cecíliaként vezette a vállalkozását, majd némileg szokatlan módon visszavette volt férje vezetéknevét is. A hivatalos céges dokumentumokban is korábbi férjezett nevével, Rogán-Gaál Cecíliaként szerepelt egészen eddig, annak ellenére is, hogy már 2020 nyarán összeházasodott Szendrei Dániel teniszedzővel.

2024. október 14-től viszont, elhagyva leánykori vezetéknevét, Rogán-Szendrei Cecília. Egészen ritka megoldás ez, hogy a volt férj és az új férj vezetéknevét köti össze az újdonsült feleség.