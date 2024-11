Orbán az oroszbarát grúz kormányfőt hívta meg a budapesti EU-s csúcstalálkozóra

A Magyar Hang információja szerint a héten Budapestre látogat Irakli Kobakhidze, a Grúz Álom nevű párt vezetője, akit múlt héten vitatott körülmények között választottak újra a kaukázusi ország élére. A grúz kormány sajtószóvívője, Misha Peikrishvili megerősítette, hogy „november 7-én Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök a tervek szerint részt vesz az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján”. Kobakhidze a tervek szerint beszédet is mond majd.

photo_camera Orbán Viktor és Irakli Kobakhidze Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A grúziai választás eredményét vitatja az ellenzék, az ország elnöke és számos nyugati szervezet is. Az Európai Tanács elnöke is a választási csalások kivizsgálására szólított fel. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a választás másnapján Grúziába utazott, hogy gratuláljon és támogatásáról biztosítsa az oroszbarát kormánypártot. A tüntető tömeg ki is fütyülte ezért.

A Politicoban már kedd reggel arról írtak, hogy attól tartanak az uniós vezetők, hogy Orbán kínos helyzetbe hozza őket az informális EU-csúcson.