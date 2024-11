A fiataloknál tarol a Tisza, a Fidesz a 30 év alattiaknál csak 11 százalékon áll

14 éve nem volt olyan, hogy egy párt megelőzte volna a Fideszt egy közvélemény-kutatásban – írta a Medián ügyvezető igazgatója, Hann Endre.

A Medián legutóbbi, a HVG számára készített kutatása szerint a Tisza Párt minden viszonyítási alapon jobban áll, mint a Fidesz.

A szavazó korú népességnél 34-32, a választani tudóknál 43-39, az ennél szűkebb választani tudó biztos szavazóknál pedig 46-39 százalékon áll egymáshoz képest Magyar Péter pártja és a kormánypárt. Szeptemberben még a Fidesz vezetett minden kategóriában, 5-7 százalékokkal.

Noha az elmúlt napokban több mérés is mutatott Tisza előnyt, az elmúlt választási eredményeket nézve a Medián számai a legmegbízhatóbbak.

A fiataloknál pocsékul áll a Fidesz

A Medián szerdán a Facebookon közzétett egy jóval részletesebb bontást is az október végi, november eleji felmérés adataiból.

photo_camera Magyar október 23-án Fotó: Németh Dániel/444

Ebből kiderül, hogy a Tisza a 40 év alattiaknál abszolút többségben van (a 18-29 éves korosztálynál konkrétan 11 százalékon áll a Fidesz), a 40-49 éveseknél pedig fej-fej mellett áll a Fideszhez képest.

A kormánypárt a 65 év felettieknél illetve a legfeljebb 8 általános végzettségűeknél van többségben. A Medián szerint ez a tendencia teljesen nem új, a Fidesz-ellenzék törésvonal korábban is hasonló demográfiai képet mutatott. Az viszont különleges, hogy a korcsoportos törésvonal 30-ról 40 évre toldódott.

Az adatokból az is látszik, hogy a Tisza sikeresebben szólítja meg a közepes városok lakóit, mint a korábbi ellenzéki pártok. Budapesten 43-23 a Tisza javára.

photo_camera Így áll egymáshoz képest a Tisza és a Fidesz Fotó: Medián

Hann Endre a 444-nek azt mondta, sok kritika érheti Magyar Pétert, de neki köszönhető, hogy sok fiatal számára újra érdekessé és vonzóvá tette a politikát.

„Belépnek új évjáratok is, még ha nem is rohamosan és nem is sokan, de elmondható, hogy azok számára, akik 2026-ban szavaznak először, egyértelműen a Tisza Párt a vonzó.”

A Tisza előnye a biztos választóknál csak kisebb részben magyarázható azzal, hogy a kormánypárti szimpatizánsok egy része elbizonytalanodott, a tiszások viszont eltökéltebbek lettek.

Hann azt mondja, a fő változást szerinte az hozta, hogy erősen csökkent a pártnélküli, bizonytalannak címkézett választói réteg, amit ő inkább már kiábrándultnak nevezne.

Hipotézise szerint október 23-án következett be fordulat, aminek két oka volt. Egyrészt, hogy a két pártvezető egyenlő súlyúnak mutatkozott, másrészt előző nap jött ki az első olyan közvélemény-kutatás, ami enyhe Tisza előnyt mutatott. (Ezt a Partizán megbízásából készítette a 21 Kutatóközpont, és az adatok szerint a Tisza 42, a Fidesz 40 százalékon állt.)

photo_camera Orbán október 23-án a Millenárison Fotó: Németh Dániel/444

Hann szerint ez a mérés tette többek számára nyilvánvalóvá, hogy ebben „van fantázia.” Legkésőbb 2022-ben nagyon nagy csalódást okoztak az akkori ellenzéki pártok a szavazóknak, ezért sokan az egész politikát megutálták.

Most viszont szép lassan megint nő is azok aránya, akik kormányváltást akarnak. „Ez nem nagy felbátorodás, inkább a lehetőségek felismerése.”

A kormányváltást akarók aránya szeptember óta 54-ről 58 százalékra nőtt, és csak 35 százalék szeretné, ha maradna a kormány.

Hann Endre szerint korai lenne megjósolni, hogy egy ilyen előnyből milyen választási eredmény születhetne.

Addig még sok pénz lefolyhat a Dunán

A választási eredményt nagyban befolyásolhatja, hogy lesz-e földcsuszamlásszerű hangulatváltozás, illetve, hogy milyen osztogatásba kezd a kormány. Ennek előjele látszik, például a megduplázott családi adókeményben, illetve az egyéb támogatások bejelentésében.

De nem csak ez számít, a választási rendszer is nagyon lejt a Fidesz irányába. A 199-ből 106 mandátum sorsa az egyéni választókerületekben dől el, ahol erős a Fidesz, illetve a kormánypárt számára kedvezően lettek összerakva a körzetek.

Több választáson is előfordult, hogy úgy szerzett kétharmadot a Fidesz, hogy szavazatszámban az ellenzéki pártok nem voltak olyan ordítóan lemaradva, mint ahogy aztán a parlamenti patkó kinézett.

Az sem kizárt, hogy addig átírják a választási törvényt. A kormány cáfolja, de a választókerületek kiigazításán kívül felmerült a határon túli választókerületek felrajzolása is, ami Tóka Gábor politológus számításai szerint, mindennel együtt több mint 10 mandátumot hozhatna a Fidesznek.