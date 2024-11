Durva szexuális erőszakkal vádolja egy nő Conor McGregor ketrecharcost

Egy nő azt állítja a bíróságra benyújtott papírjaiban, hogy Conor McGregor ír ketrecharcos megerőszakolta őt 2018-ban egy dublini szállodában. A Guardian azt írja, a nő és McGregor már korábbról ismerték egymást, mert ugyanarról a környékről származtak és közös barátaik voltak, valamit tartották a kapcsolatot a közösségi oldalakon is. Az állítólagos erőszak estéjén a nő a barátaival ment szórakozni. Ügyvédje úgy fogalmazott, ügyfele „nem volt angyal”, és „nem is tetteti magát annak”, mert aznap este ivott és kokaint is használt, de azt is elmondta, hogy depressziója miatt antidepresszánsokat is szedett.

A bíróságnak azt mondták, Ní Laimhín és egy barátnője beültek McGregor autójába, és azt hitték, egy másik buliba mennek. Később felszedték az autóval McGregor barátját, James Lawrence-t, majd a dublini Beacon szálloda egyik penthouse lakosztályába mentek, ahol tovább ittak.

A nő állítása szerint McGregor intett Ní Laimhínnak, hogy menjen be vele a hálószobába, és a ketrecharcos „ráhajtott”, de a nő nem akart lefeküdni vele, mert épp menstruált. A nőt állítása szerint ezek után McGregor az ágyra szorította, a nő pedig próbálta ellökni magától a férfit, de nem volt hozzá elég erős. Az akkor szerzett sérüléseiről látlelet is készült. Ní Laimhín a történtek után az anyjához ment, ő hívta ki a mentőket, akik a nőt kórházba szállították.

A bíróság meghallgatta Daniel Keane nőgyógyászt is, aki igazságügyi orvosszakértőként is dolgozik szexuális erőszakos ügyekben. Azt mondta a bíróságnak, hogy a nő „nagyon feldúlt” volt, „remegett és sírt”, amikor kórházba szállították, és fájdalmai voltak. Keane szerint zúzódások voltak a nő arcán, karján, ujjain, alkarján, lábán, hátán és a fenekén, és a mellé is volt egy 9 centis karcolás. A nőgyógyász szerint csipesszel kellett eltávolítani a nő hüvelyébe ékelődött tampont.

Az orvos azt mondta, több száz vizsgálatot végzett már nőkön, de a Ní Laimhínen lévő zúzódások mértéke „meglehetősen szokatlan” volt.

A védelem azt mondta, Ní Laimhínnek többször is lehetősége lett volna arra, hogy panaszt tegyen amiatt, ahogy bántak vele, de nem tette, és McGregor ügyvédei szerint a nő csak zsarolni próbálja a ketrecharcost.

McGregort 2023-ban egy másik nő is megvádolta, ő azt mondta, hogy a ketrecharcos Miamiban, egy NBA kosárlabdameccs után erőszakolta meg egy mosdóban.