Vona Gábor pártja is megméretteti magát a dombóvári időközin

Nem csak az 1 százalékon álló MSZP, hanem Vona Gábor pártja, a Második Reformkor is versenybe száll a parlamenti mandátumért Tolna megye 2-es számú egyéni választókerületében, ahol a fideszes Potápi Árpád János váratlan halála miatt kell időközi választást tartani.

Vonáék a feladatra Ágoston Pált, a párt kommunikációs igazgatóját kérték fel, akinek az a célja, hogy elhozza Tolna 2. számú válaszókörzetébe a reményt és a biztonságot.

„Ez egy nagyon nehéz választókerület az ellenzék számára, sőt azt is mondhatnám, hogy a lehető legnehezebb választókerület. Sokan azt is mondják, hogy szinte reménytelennek tűnik ez a küzdelem a Fidesszel szemben ebben a válaszókerületben, de mi úgy érezzük, hogy akármennyire is nehéz ez a küzdelem, ezt a küzdelmet fel kell vállalni, méghozzá pontosan az ott élők miatt” -mondta Vona.

A Második Reformkor eddig csak a 2024-es európai parlamenti választáson indult el, ott a listájuk 30 961 szavazatot (0,68 százalék) kapott. Önkormányzati jelölteket nem indítottak.

Az időközi választást január 12-én tartják. A Tisza Párt szerdán bejelentette , hogy nem indít saját jelöltet. 2022-ben Potápi 62,44 százalékkal nyerte meg a körzetet, az ellenzék közös jelöltje Szabó Loránd csak 27 százalékot kapott. A választókerületben várhatóan a Mi Hazánk is indít jelöltet, hiszen 2022-ben 7,54 százalékot sikerült elérniük Tobak Gáborral.