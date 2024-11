Trump győzelme után minden megengedett a kormánymédiában David Pressmannel szemben

„Én az Amerikai Egyesült Államokat képviselem, nem pedig egy politikai pártot” – többek között ezt mondta az elnökválasztást értékelő szerdai beszédében David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok hazánkba delegált nagykövete. Hogy a magyar kormánymédia hogyan viszonyul valakihez, aki az egyik legfontosabb szövetségesünket képviseli, elég tanulságos.

Jó hazautat kívánunk továbbá David Pressman „nagykövetnek” és „családjának”.

Ez az utolsó mondata annak a publicisztikának, amely a Magyar Nemzeten jelent meg csütörtök reggel. Nem kell a közéletben túlzottan informáltnak lenni a figyelemre méltó idézőjel-használat dekódolásához. Az, hogy a szerző nem tekinti nagykövetnek Pressmant, csupán ostobaság, de hogy családnak sem tekinti a diplomata családját, már több ennél.

photo_camera David Pressman férjével ment el Novák Katalin és férje újévi fogadására. Forrás: US Embassy

Ismert, hogy David Pressman meleg, férje is itt él vele Budapesten, együtt mentek Novák Katalin újévi összejövetelére nem egész egy hónappal azelőtt, hogy a korábbi köztársasági elnök lemondott, mert kiderült: kegyelmet adott egy pedofilsegítőnek. A nagykövetnek és férjének gyermekeik is vannak.

A Magyar Nemzet cikk szerzőjének biztosan elkerülte a figyelmét Szájer József minapi írása, amelyben bejelentette, hogy visszatér a közéletbe. Ebben az LMBTQ jogokat korlátozó Alaptörvény szerzője, akit egy karantén idején rendezett melegorgián kaptak rajta, arra kéri a nyilvánosságot, hogy a magánéletének kérdéseiről ne fagassák, hisz „az a jogilag védett magánéletem része, rajtam és közvetlen környezetemen kívül nem tartoznak senkire”. A csütörtöki buzizós Nemzet-cikk szerzője egyébként ugyanaz a Szőcs László, aki nemrég azt is leírta, hogy „a rasszizmus ronda dolog, ugyanakkor nem vagyunk színvakok sem”.

De David Pressmannak szánta tegnapi munkanapját Bayer Zsolt is, aki „Pressman, go home!” címmel közölt ugyancsak publicisztikát ugyancsak a Magyar Nemzetben. És ő sem finomkodott: „S ha már csomagolsz és takarodsz: nem tennéd meg azt a szívességet, hogy viszed magaddal a cuki kis influenszereidet is? Meg a sajtódat?” – írta. A Magyar Nemzet az amerikai elnökválasztás eredményének kiderülése óta 19 különböző cikkben foglalkozott David Pressmannal. És a teljes kormánymédia hasonló tempóval szállt rá a nagykövetre.

A politikusok közül inkább csak a harmadvonaltól lefelé vették ki a részüket a Pressman ellen zajló kampányból (afölött nyilván tudják, hogy nem idézőjelben nagykövet). Menczer Tamás, Kovács Zoltán vállalta a feladatot és a Mi Hazánknak is jutott néhány poszt. Hogy miért fájt David Pressman személye ennyire a magyar kormánynak, azt jól összefoglalta a nagykövet már emlegetett szerdai beszéde: „Orbán úgy kezelte ezt a választást, mint egy kártyajátékot egy kaszinóban, és nagyon nagy tétet tett fel. Akár azt hiszi, hogy nyert vagy vesztett, nem a pénzzel játszott, hanem az amerikai-magyar kapcsolatokkal, ezek pedig az ő játékai miatt megváltoztak.”