Varga Judit visszatért és részt vett egy MCC-s konferencián Olaszországban

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) által alapított Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért nevű szervezet Facebookon tett közzé egy csoportképet a VIII. Magyar-Német Hálózati találkozóról, ahol „német és magyar vendégek mellett idén szép számmal vettek részt osztrák döntéshozók is”. A Blikk vette észre, hogy a fotó szerint az egyik magyar vendég a kegyelmi botrányba belebukott Varga Judit volt igazságügyi miniszter volt, aki azóta asztalos céget alapított.

Ahogy a Blikk is írja, a Cadenabbiában tartott találkozón részt vett egy másik ismert fideszes, az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár, Steiner Attila is, aki arról írt oldalán, hogy az energiapolitika is terítékre került a döntéshozók között, jövőre pedig Magyarországon tartják a találkozót.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnök lemondásával egyidőben jelentette be februárban, hogy visszavonul a közélettől. Igazságügyi miniszterként az ő aláírására is szükség volt ahhoz, hogy elnöki kegyelmet kaphasson K. Endre, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese. Visszavonulása után volt férje, Magyar Péter nyilvánosan nekiment a NER-nek, majd pártot alapított, mindezek előtt pedig közzétett egy hangfelvételt, amin Varga Judit arról beszél, hogy Rogánék belenyúltak a Völner-Schadl-ügy nyomozati irataiba. Varga Juditról közben az is kiderült, hogy összejött Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék elnökével.