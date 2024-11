Zelenszkij Budapesten: Önök között vannak, akik 20 éve ölelgetik Putyint, és a helyzet csak rosszabb lett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) csúcstalálkozója előtt nem állt meg az újságíróknak, és a beszédét sem közvetítette élőben a köztévé (Orbán Viktor megnyitója után visszaadták a hangot a stúdiónak), az elnök holnapján nyilvánosságra hozták a teljes beszédét.

Azzal kezdte, hogy szerdán jó és gyümölcsöző megbeszélést folytatott az amerikai elnökválasztás győztesével, Donald Trumppal. „Még nem tudni, hogy milyen konkrét lépéseket fog tenni, de reméljük, hogy Amerika erősebb lesz.” Európának ilyen Amerikára van szüksége, Amerikának pedig egy erős Európára – mondta az ukrán elnök, aki szerint a szövetségesek közti kapcsolatot meg kell becsülni.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Arról is beszélt, a legutolsó csúcstalálkozó óta Oroszország eszkalálta a háborút, most pedig Észak-Korea is háborút folytat Európában. (Amerika szerint 11-12 ezer észak-koreai katona lehet már Oroszországban, csaknem mindenki felsorakozott a határnál. Ukrajna szerint az első katonákat kedden vetették be az oroszok.)

Zelenszkij felidézte, hogy az EPK júliusi csúcstalálkozója óta sok szó esik arról, hogy vissza kell vonulni, engedményeket kell tenni Putyinnak.

„Az itt jelenlévők közül néhányan határozottan kiálltak amellett, hogy Ukrajna engedményeket tegyen Putyinnak. Ez elfogadhatatlan Ukrajna számára és öngyilkosság egész Európa számára.”

Ezek után mi lehet a következő lépés – tette fel a kérdést Zelenszkij. Európa Kim Dzsong Un kegyeit keresi majd abban a reményben, hogy békén hagyja Európát?

Egy erős vezető sem gondolja, hogy erre van szükség – mondta az elnök. Most is az „erőn keresztüli béke” koncepciójára van szükség.

„Ne legyenek illúziók azzal kapcsolatban, hogy gyengeséget mutatva, európai pozíciókat vagy valamelyik európai ország tekintélyét eladva igazságos békét lehet vásárolni.”

Zelenszkij szerint ez nem így működik, a béke csak az erősek jutalma, ezért nincs alternatívája az erős Európának. Ehhez viszont elengedhetetlen az egység.

Az ukrán elnök arról is beszélt, a háború megindításával Oroszország nem területeket akart szerezni, hiszen több földje van, mint bárki másnak. Globális hatalmat akartak, az Ukrajna majd egész Európa felett, ahogy ezt a szovjet uralom alatt tették.

„Budapest emlékszik arra, hogyan néztek ki a szovjet tankok. Az ukrán városok nem fogják elfelejteni az orosz bombákat. És ahogy Budapest, úgy Ukrajna minden városa és minden ország megérdemli a biztonságot és a békét.”

Köszönetet mondott Ukrajna támogatásáért, de azt mondta, nem az orosz szavak, hanem az orosz támadásokkal szemben védekeznek.

Ezért nem a tárgyalások támogatására van szükség, hanem elegendő fegyverre.

„A Putyinnal való ölelkezés nem segít. Néhányan Önök közül már 20 éve ölelgetik őt, és a dolgok csak rosszabbra fordulnak.”

Zelenszkij szerint Putyin háborúkban gondolkodik, és nem is fog megváltozni. Csak nyomásgyakorlással lehet korlátokat szabni neki.

photo_camera Orbán bekíséri Zelenszkijt Fotó: FERENC ISZA/AFP

Beszélt arról is, kiépítettek egy világos diplomáciai rendszert, amely képes arra, hogy Oroszországot az igazságos béke felé terelje.

A béketervben a többi között nukleáris biztonságról, élelmiszerbiztonságról, a nemzetközi jog teljes körű érvényesítéséről és foglyok elengedéséről van szó. Erre kell rávenni Oroszországot, „az igazságos béke pedig győzelem lesz.” Ennek a terve az asztalon van.

Zelenszkij hangsúlyozta, a háború ukrán földön zajlik, és ugyan hálásak minden támogatásért és meghallgatják a konstruktív ötleteket az igazságos békével kapcsolatban, de „Ukrajnán múlik, hogy eldöntse, mi szerepeljen és mi ne szerepeljen a háború befejezésének napirendjén.”

A háború számláját az oroszoknak kell elküldeni, és nem Ukrajának. Kiállt amellett, hogy a védelemre orosz vagyonból származó összegeket is felhasználjanak. Ki kell találni olyan mechanizmusokat, ami ezeket a pénzeszközöket Ukrajnába irányítja.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy Oroszország még mindig elég hasznot húz az olaj eladásából ahhoz, hogy folytathassa a háborút, és a szankciókat kijátszva drón- és rakétaalkatrészeket vásárol. Még mindig képes instabilitást okozni és beavatkozni más nemzetek életében. Ezért egész Európának arra van szüksége, hogy nyomást gyakoroljanak Putyinra.

„Együtt nemcsak Oroszország Ukrajna elleni háborúját tudjuk megállítani, hanem más kihívásokra is tudunk válaszolni.” Ezt viszont egy vezető nem tudja elérni, csak Európa közösen. Beszédét azzal zárta, hogy közösen kell dolgozni a közös érdekekért.