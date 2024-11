Vodka a nagy tervekre

Derűs reggelt, újra itt a 444 napindító – és nem az egyetlen – hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel.

Donald Trump felhívta Orbán Viktort, aki szerint nagy terveik vannak. Vlagyimir Putyin azt mondta, nem tudja, mi fog most történni, fogalma sincs.

Orbán Viktor azt mondta, vodkával ünnepelte Trump győzelmét, és megkerülte a választ arra a kérdésre, béke- vagy háborúpártinak tartja-e Putyint. A miniszterelnök szerint az amerikai választás után hatalmasra nőtt a béketábor, ami egészen máshogy látja a háború perspektíváját, és arról is beszélt, hogy Trumpnak ezer nagyobb gondja van, mint hogy a magyarok elmúlt 4 évben elszenvedett sérelmeivel foglalkozzon, de „rajta vagyunk a listán, ott, ahol a helyünk van”.

Trump győzelme után minden megengedett a kormánymédiában David Pressmannel szemben, a Magyar Nemzet szerzője már idézőjelben tartja csak nagykövetnek Pressmant és családnak a családját. Szijjártó Péter szerint Pressman politikai aktivistaként, ellenzéki vezetőként viselkedik.

Orbán nyilván profitálni fog Trump győzelméből, de az új elnök protekcionista politikája mélyütés is lehet a már most megroggyant magyar gazdaságnak. Az első, 20 milliárd forintos és 410 eurós aggasztó jel már szerdán látszott, és a két vezető közötti szép barátságban kritikus pontok is akadnak.

Hétfőn kerül a parlament elé a „békeköltségvetés”.

Orbán Ráhel elmondta, hogy a Tiborcz-féle Gellért szálló a szupergazdag ázsiaiakat célozza majd

Drágábban veszi meg a kormány a Városliget mellett felhúzott NER-irodaházakat.

Gyerekpornó miatt tartóztattak le egy korábban állami szervnél, vezető beosztásban dolgozó férfit: a vádirat szerint nemcsak rendszeresen nézett, de a munkahelyi és otthoni laptopjára is letöltött olyan felvételeket, amiken 12 év alatti ember szexuális kizsákmányolása, kínzása és bántalmazása látható.

Bár extrém esetről van szó, a Révész Zsuzsa-gyilkosság általános hiányosságokra mutathat rá: a rendszer nem nyújt gyors és hatékony védelmet a párkapcsolati erőszak áldozatoknak és rokonaiknak, a gyerekpszichiátriai ellátórendszer pedig komoly gondokkal küzd.

Egy amerikai szankciós lista újabb, a katonai rádiók Oroszországba csempészésében részt vevő magyar állampolgárokat fed fel: megnevezték Horváthék érdekeltségeit és felszólítják az érintett országokat, hogy „tegyenek hasonló lépéseket Oroszország hadiiparának támogatóival szemben”.

Ott van, amióta ismerjük egymást – mondja Szijjártó a születésnapjáról és Dzsudzsákról.

A fogdából küldött levélben számolt be Kiss László óbudai polgármester arról, milyen munkát végzett két testületi ülés között.

Vizsgálat indult a MÁV-nál, miután egymással szemben ment két vonat Martonvásárnál.

Az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójára – és az állami magyar-ukrán két tanítási nyelvű csepeli iskolába is – eljött Volodimir Zelenszkij, aki azt mondta a kollégáinak: „Önök között vannak, akik 20 éve ölelgetik Putyint, és a helyzet csak rosszabb lett.”

Miután Orbán átadta a szót Zelenszkijnek, a köztévé gyorsan visszakapcsolt a stúdióba, így az ukrán elnöknek az EPC budapesti csúcstalálkozóján megtartott beszéde helyett Zsigmond Barna Pált lehetett meghallgatni.

Varga Judit visszatért, és részt vett egy MCC-s konferencián Olaszországban: a volt igazságügyi miniszter Cadenabbiában találkozott német és osztrák diplomatákkal.

Magyar Péter Emmanuel Macronnal és Karl Nehammer osztrák kancellárral is tárgyalt.

Várhelyi Olivér állta a sarat, de így sem ment át biztosi meghallgatásán.

A német kormánykoalíció megvárta a válságtanácskozással az amerikai választást, és még aznap este összeomlott: normál esetben 2025 őszén lenne parlamenti választás, a biztos nyertesnek látszó ellenzéki CDU előre hozná januárra, ennek érdekében hajlandó lenne Scholz kancellár bizonyos terveit támogatni. Az AfD karanténja miatt már most nagyon valószínű, hogy a szociáldemokraták egy nagykoalíció kisebbik partnereként hatalmon maradnak. (Kilépett a pártjából, de maradna posztján a német közlekedési miniszter.)

