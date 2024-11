Kiborultak és a kormányhoz fordultak a tengerimalacosok, mert az állatvásárban szerintük annyira kiborulnak a tengerimalacok, hogy bele is halhatnak

Meg sem száradt még a tinta azon a kormányrendeleten, ami november második felétől megtiltja a kutyák, macskák és vadon befogott madarak árusítását állatvásárokon, máris van, akinek ennyi nem elég. Annyira nem, hogy a Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület nyílt levélben fordult Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztoshoz.

A malacvédők azt szeretnék, ha tengerimalacot is tilos lenne állatvásárban árusítani. Ez első hallásra talán azért lehet meglepő, mert a tengerimalac eredeti élőhelyén, Dél-Amerikában régóta étkezési haszonállat.

A Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület nyílt levele szerint azért szertenék betiltatni a vásárolban történő t. malac-árusítást, mert

„A tengerimalac zsákmányállat, így számára óriási stresszt jelent az ilyen vásárokon való árusítás."

Sajnos nem fejtik ki, hogy egy nem zsákmányállatnak ez miért nem stresszes vagy hogy a csirke miért nem zsálkmányállat, de azt majd nyilván megírják a Csirkevédők.

A nyílt levél ezzel folytatódik:

„Ezek a vásárok általában nyílt terekben vannak, így az időjárás is nagy veszélyt jelent a tengerimalacok számára, nyáron a nagy hőség, télen pedig a hideg okozhat egészségügyi problémákat számukra, szélsőséges esetben akár halált is."

A levél további részében bemutatják, hogy a magyar tengerimalacoknak majdnem olyan rossz, mint a magyar embereknek, egy tekintetben pedig közös sorsban osztozunk:

„(...) a Magyarországon születő tengerimalacok várható élethossza az elmúlt 8-10 évben jócskán megrövidült."

Levelet pedig ennél sokkal jobban azt hiszem nem lehet befejezni, különös tekintettel arra, hogy a tengerilnamalacok idegesítő visítással-füttyögéssel

vagy gépszerű kattogással

kommunikálnak:

„Bízunk abban, hogy tengerimalacaink hangja eljut Önhöz, és nagyon várjuk válaszát."

A teljes levél itt lejjebb elolvasható, előtte hallgasd meg a Kispál és a Borz témában írt számát:

Nyílt levél Ovádi Péternek

Tisztelt Ovádi Péter!

Örömmel olvastuk a Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 319/2024. (XI. 6.) Korm. rendelete a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet és a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítását, melynek értelmében kutyát, macskát és vadonban befogott madarat tilos lesz árusítani állatvásárokon. Ám csalódottak is vagyunk, hiszen a javaslatból kimaradt számos állatfaj, köztük az általunk képviselt tengerimalacok.

Mivel Ön számos alkalommal nyilatkozott arról, hogy állatvédelmi kérdésekben meghallgatja a szakmai szervezeteket, így abban bízunk, hogy a legkisebbek szavai is eljutnak Önhöz, és ezek alapján kiegészül ez a fontos javaslat. A tengerimalac zsákmányállat, így számára óriási stresszt jelent az ilyen vásárokon való árusítás. Ezek a vásárok általában nyílt terekben vannak, így az időjárás is nagy veszélyt jelent a tengerimalacok számára, nyáron a nagy hőség, télen pedig a hideg okozhat egészségügyi problémákat számukra, szélsőséges esetben akár halált is.

Egyesületünk 12 év alatt több, mint 2100 tengerimalacot mentett, és nagy részüknek otthont, biztonságot találtunk. Évente nagyjából 220-250 tengerimalac kerül a gondozásunkba, melynek a nagy része olyan szaporulat, melyről a gazdáik nem tudnak vagy nem akarnak gondoskodni, ezek a malacok csakis azért jönnek a világra, majd kerülnek bajba, mert az emberek, akiknek vigyázniuk kellett volna rájuk, felelőtlen döntést hoztak. A vemhesség, és az ellés is számos kockázattal jár a nőstény malacok, és a kölykök számára is, így a szaporítás minden formáját elítéljük. A hazai malactartást, és a mi munkánkat is megnehezítik az illegális illetve a házi szaporítók is, akik miatt a Magyarországon születő tengerimalacok várható élethossza az elmúlt 8-10 évben jócskán megrövidült. Mi jelenleg 130 tengerimalacot gondozunk, melyek közül nagyon sokan tartós betegségekkel küzdenek, egész életükben a gondozásunkban maradnak, mert olyan génekkel születtek, amik fogékonnyá tették őket bizonyos betegségekre, ezzel megnehezítve vagy megrövidítve az életüket.

A karácsonyi vásárok előtt nagyon fontos lenne, hogy a fenti javaslat kiegészüljön más állatfajokkal is, az ő árusításuk is tilos legyen!

Bízunk abban, hogy tengerimalacaink hangja eljut Önhöz, és nagyon várjuk válaszát. Természetesen mindenfajta egyeztetésre nyitottak vagyunk.

Köszönettel:

Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú Egyesület