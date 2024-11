Így áll most az az ország, ahová az elégedetleneket küldte Orbán Viktor

A magyar miniszterelnöknek politikai pályafutása során akadt már néhány emblematikus kijelentése, ezek közt tarthatjuk majd számon azt is, ami az előző hétfőn hangzott el a parlamentben.

„Aki azt mondja, a románok jobban élnek, az költözzön oda, aztán ha visszajött, akkor majd megbeszéljük” – mondta Orbán Viktor.

A sokévnyi gyurcsányozás után meglepőnek tűnik, hogy Orbán is eljutott arra a pontra (vagy idegállapotba), hogy külföldre küldje a fanyalgókat. Ezt megtette Gyurcsány Ferenc is még 2006-ban.

„Lehet Szlovákiával példálózni. És el lehet dönteni, hogy szlovák viszonyokat szeretnénk-e. Szlovák nyugdíjakkal. (...) Ez a programja a munkáltatóknak? (...) El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék! Lehet menni!” – mondta az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén.

Ami akkoriban Szlovákia volt, az ma Románia – és nemcsak a duzzogó miniszterelnökök számára, hanem az adatok alapján is.

Újabb és újabb statisztikák árulkodnak arról, hogy keleti szomszédunk gazdasága sokkal magasabb fokozaton fejlődik, mint a magyar. Míg utóbbi gyakorlatilag jó ideje a „majd jövőre” fázisban leledzik, addig a románok rendre előrébb lépnek.

A pocsék harmadik negyedéves GDP-adatot azzal kommentálta Nagy Márton tárcája, hogy jövőre jön a nagy fellendülés. Csakhogy ezt hallhattuk tavaly is az első és a második negyedév után, majd év végén is 2024-gyel kapcsolatban, sőt még tavalyelőtt is a tavalyi évről szólva.

Viszont akárki akármennyire hőbörög és próbálja elvitatni, Románia jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Átalakult a gazdaság szerkezete, nő a GDP, a fogyasztás, a fizetések, és ez fokozatosan egyre jobb életszínvonal elérését teszi lehetővé.

Természetesen semmi sem tökéletes, ott is vannak bőven fejleszteni való ügyek: a hazainál jóval alacsonyabb a foglalkoztatottság, többen élnek minimálbérből, jelentősek a területi különbségek az országon belül. Tény az is, hogy az elmúlt évek látványos gazdasági növekedését javarészt hitelekből finanszírozták. Ennek ellenére megteremtették az alapot a fejlődésre, aminek ma látható eredményei vannak.

Egyebek mellett az, hogy több mutatóban valóban Magyarország előtt jár Románia. És ebben az egész történetben nem is annál a pontnál kell leragadni, hogy magasabb a minimálbér a szomszédban, vagy hogy többet ér a fizetés, és hogy már ők is többet tudnak fogyasztani, mint a magyarok. A lényeg: a folyamat.