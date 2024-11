Magyar Péter és a hangzavar

Jó reggelt! Ez a hétfő is olyan nap volt, amikor szinte mindent leuralt egyetlen téma. Mindjárt rá is térünk erre, de előtte mutatok még ízelítőt négy másik cikkből:

Minden körülötte forog

photo_camera Magyar Péter és Vogel Evelin vonattal utazik a Tisza Párt debreceni tüntetésér Fotó: Bankó Gábor/444

Tegnapi hírlevelünkben szerepelt Magyar Péter bejelentése, miszerint példátlan lejárató kampányt fognak indítani ellene hamisított felvételekkel, két volt élettársa pedig egy bizonyos üzletembertől kap állást és lakást. Szerepelt az is, hogy ki az a Vertán György, akit Magyar Péter berántott a „magyar Watergate”-be, és hogy a szomszédok szerint is Vertán György cégének lakásában lakik Vogel Evelin. Hétfőn aztán Varga Judit is megerősítette a 444-nek, hogy Vertán György cégénél dolgozik. Majd maga Vertán pedig azt erősítette meg, hogy Vogel Evelin a tulajdonában lévő lakásban lakik.

Na, szédülnek már? Pedig hol van még a vége!

Mert aztán megérkezett hozzánk is a hangfelvétel, amelyen büdös szájú emberekről és nyugdíjaskommandóról beszél Magyar Péter. Aki szerint a felvétel összevágott és manipulált. És aztán jött a férfi, aki a fél magyar celebvilágnak a menedzsere volt, és aki „lehallgatta” Vogel Evelint...

Trump világa

photo_camera Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP

A második Trump-elnökség végleg lezárja az 1980 óta tartó neoliberális korszakot. Az alakuló új világrend leginkább csak az USA-nak jó Nyugaton, a többieknek rossz. Nekünk nagyon. A nemzetközi kapcsolatokban jön a birodalmi logika, az erőpolitika, a katonai fölény anyagi előnyökre váltása. Uj Péter podkesztel Orbán Krisztiánnal.

Orbán gazdasága

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Valószínűleg még az utolsó pillanatban is csiszolgatták a tervezetet a Pénzügyminisztériumban. Jövőre 4122,989 milliárd forint lesz a deficit. Kamatfizetésre többet költenek, mint családtámogatásra, a közmédia az ideinél is több pénzt kaphat, számos egészségügyi kiadást lefaragnak, nyugdíjakra 9%-kal több jut. Fel is ment az euró áta 410 forint fölé. De mindig mindig van lejjebb: Nagy Márton az egy héttel ezelőtt mondottnál is kisebb GDP-növekedést vár.

Fun factek: az elérhető adatok alapján megnéztük, hogyan fejlődött Románia az elmúlt években, miben érte utol és miben előzte meg Magyarországot.

Mik vannak!

A Mérték Médiaelemző Műhely tartalomelemzéses kutatással vizsgálta meg 8 nagy elérésű médium több mint 2500 hírét. A 24.hu és az RTL Klub kevésbé elfogult az ellenzék felé, mint az Origo vagy a TV2 a kormány irányába. Ez nem nagyon meglepő, de a Lakmusz cikkében érdemes ránézni arra, hogy milyen híreket fogyasztunk minden nap.

Képzavar: Deák Dániel „fideszes tévének” nevezte a TV2-t :(

Olyan telefonszámról reklámozzák a S.E.R.E.G. tévésorozatot, amiről a Nemzeti Közművek, Karácsony, a Fidesz, Dobrev és online csalók is küldtek SMS-t

Ki jósolta ezt meg?

photo_camera Richard

A delphi kettős gyerekgyilkosságban bűnösnek találták a helyi családapát. Az USA egyik legismertebb megoldatlan gyilkossági ügye volt.