Semjén szerint a világon mindenki Orbán Viktorhoz viszonyítva határozza meg magát

„A Trump-győzelem a normális Amerikába vetett hitet adta vissza” – mondta a hirado.hu-nak adott interjújában Semjén Zsolt, aki azzal indított, hogy Amerika „gyerekkorunkban nekünk a szabadság volt, a szelíd motorosok és így tovább, főelg a Szovjetunival való szembenállás jegyében Amerika volt az álom, és ehhez képest ugye lett egy brutális valóság”.

A miniszterelelnök-helyettes ezután azt fejtegette, hogy Trump a reagani értékeket képviseli, majd arról beszélt, hogy „az az elmebetegség, ami az amerikai egyetemekről indult ki, a woke, a cancel culture, az egész LMBTQ-őrület, minden értéknek a lerombolása, az most talán véget ér Amerikába'”.

„Az volt ezzel a probléma, ezzel a demokratapártnak az ideológiájával, hogy nemcsak Amerikát tették tönkre vele, hanem demokrácia export néven – aminek megjegyzem, semmi köze a demokráciához –, ezt rá akarták kényszeríteni az egész világra. A legjobb megfogalmazást úgy hallottam, hogy a demokratapárti Amerika addig exportálta a demokráciát, hogy nekik nem maradt. Tehát a józan ész és a normális emberi értékrend állhat helyre Donald Trumppal” – mondta Semjén aki szerint „az emberiség számára óriási lehetőség és remény Donald Trump”.

Ezek után arról beszélt, hogy „talán Andrássy vagy az Osztrák-Magyar Monarchia óta, vagy talán ha még precízebb vagyok, talán Mátyás király óta” nem volt „olyan világpolitikai befolyása Magyarországnak mint most”.

Ezután derült ki az is, hogy szerinte „a világdiplomáciának a központja Budapesten van”, épp ezért „nevetséges, amit az ellenzék mond, hogy el vagyunk szigetelve”, mert mindeki Orbán Viktorhoz viszonyítva határozza meg magát. Ausztria és Szlovákia, de még az Egyesült Államok is. „Sőt az ellenfeleink is Orbán Viktorhoz viszonyítva pozícionálják magukat.”

Szerinte „Orbán Viktor egy szimbólum”, Gyurcsány Ferenc pedig „antikrisztiánus és hungarofób”.

„Nem gondolom hogy nekünk meg kellene ítélni az egész világot, amit egyébként az Európai Unió csinál, egy ilyen elkölcsi piadesztálról, ráadásul az EU-nak erre semmi alapja nincsen, mert a legelképesztőbb devianciákat képviselik, mint emberi jogokat, aminek semmi köze az emberi jogokhoz, és európai értékeknek neveznek olyan dolgokat, lásd a gender, ami szerintem nem európai érték, hanem deviancia” – fejtegette ezután Semjén, majd később azzal folytatta gondolatmenetét, hogy arra törekszik, „hogy a KDNP-ben minél több olyan fiatal legyen, mint Rétvári Bence, Latorcai Csaba, Tristan (Azbej Tristan – a szerk.), Soltész Miklós és sorolhatom a fiatal, zömmel államtitkári rangban lévő embereket, Nacsa Lőrinc, stb., akik elkötelezett keresztények és profi politikusok”.

„Ma Magyarországon 700-an vannak börtönben gyermekpornográfia, pedofília vagy valami hasonló dolog miatt. Tehát az egyházi dolog a százada annak, mint ami a világi dolgokban van. Hangsúlyozva, hogy egy is sok. Ráadásul az egyházi szabályok sokkal szigorúbbak, mint az államiak. Sőt, megjegyzem, hogy kánonjogilag az is büntetendő, ami államjogilag nem. Például Bese Gergely ügye. Semmilyen állami törvénybe nem ütközik. Kánonjogilag viszont a legsúlyosabb büntetést vonja maga után. És csak azt is zárójelben jegyzem meg, amikor ugye lovagol az ellenzék a Bese Gergely ügyön. Homoszexuális partikra járt. Hát bocsánat, hát a Momentum nem ezt akarja? Hát nem azt kellene kimondani a Bese Gergőnek, a Momentumosoknak, hogy Welcome to the club? Hát azt akarták hogy ez a gender őrület, ez általános legyen, ez egy elfogadott dolog, ebben semmi probléma nincsen. Hát nekkik ünnepelni kellene Bese Gergelyt” – adta ki magából gondolatait Semjén, aki az interjút végül azzal zárta, hogy elmondta, „végsősoron mi azért csináljuk ezt az egészet, hogy az evangélium értékeit megvalósítsuk azon a helyen, ahova gondviselés állított minket. A KDNP esetében kit a parlamentbe, kit az önkormányzatokba, de ezért csináljuk az egészet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma megvalósuljon”.