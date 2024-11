Magas harcértékű észak-koreai katonák érkezhettek az orosz–ukrán háborúba, de mit kaphat ettől Putyin, és hogyan húz belőle hasznot a Kim Dzsongun-rezsim?

Öt hónappal ezelőtt Oroszország és Észak-Korea vezetői kölcsönös védelemről és együttműködésről szóló szerződést írtak alá. Kim Dzsongun ígéretet tett arra, hogy addig támogatja Moszkvát, amíg az „nagy győzelmet” nem arat Ukrajnában. Úgy tűnik, a szavakat tettek követték, hiszen az elmúlt hetekben elemzői becslések szerint 11-12 ezer észak-koreai katona jelent meg Oroszországban. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint a szám 500 tisztet és 3 tábornokot is magába foglal.

Megjelenésük politikai szempontból mindenképpen a háború eszkalációját jelenti, hiszen Észak-Korea az első, amely a reguláris haderejével az egyik fél oldalán megjelenik. Tanácsadók, kontraktorok (zsoldosok), önkéntesek, kiképzők eddig is voltak mindkét oldalon, de hivatásos haderő nem szállt be a háborúba. Még a belarusz sem.

De mit tudni az orosz-ukrán háborúba érkező észak-koreai katonákról?

Az orosz területekre érkező észak-koreai katonák kapcsán gyorsan felmerültek olyan kérdések, amik megkérdőjelezik a valódi hozzáadott értéküket.

A Financial Times újságírója számolt be először arról, hogy a világtól szinte hermetikusan elzárt államból érkező, ideológiailag hiperképzett észak-koreai katonák találkozása az internettel gyorsan kialakuló pornófüggéshez vezetett.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.