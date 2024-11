Ötéves börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kért az ügyészség Marine Le Penre

Vádat emeltek Marine Le Pen ellen sikkasztási ügyében. A francia ügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy ötéves börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, valamint 300 ezer eurós pénzbüntetést szabjon ki a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés politikusára.

Az ügyészség az ideiglenes végrehajtást is kezdeményezte. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság bűnösnek találja Le Pent, a politikus akkor sem indulhat a 2027-es elnökválasztáson, ha fellebbez az elsőfokú ítélet ellen.

photo_camera Marine Le Pen Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Le Pent és több párttársát, köztük egykori pártvezető apját azzal vádolják, hogy 2014 és 2016 között 620 ezer eurót sikkasztottak az Európai Parlament képviselőiként. Ugyanis saját pártjuk támogatására fordították az uniós forrásokat, ez pedig tilos.

Ilyen volt például, amikor Le Pen úgy fizette ki 13 pártember szállodai szobáját, hogy elvileg egy EU-s konferenciát tartottak, valójában azonban pártgyűlést. Az egyik résztvevő azt mondta a nyomozóknak, hogy Le Pen kirakatott egy uniós zászlót, csináltak egy fotót vele, majd a pártelnök odavetette: „rakjátok el azt a szart”.

Le Pen ártatlannak vallja magát. Szerinte az ügyészek megpróbálják megfosztani a franciákat a lehetőségtől, hogy arra szavazzanak, akire akarnak.

Franciaországban 2027-ben tartanak legközelebb elnökválasztást. Mivel Emmanuel Macron elnök harmadszor már nem indulhat, a Nemzeti Tömörülés pedig évek óta egyre jobb eredményeket ér el, Le Pennek reális esélye is lehetne a győzelemre. (via The Guardian)